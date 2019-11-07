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減鹽料理 中市26家知名餐廳推健康餐

清新溫泉飯店美井日本餐廳推出減鹽料理「關東壎肉烏龍湯麵」。（衛生局提供）

清新溫泉飯店美井日本餐廳推出減鹽料理「關東壎肉烏龍湯麵」。（衛生局提供）

2019-11-07 22:22:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕許多人以為減鹽飲食就是料理少放鹽、調味類，但往往忽略含鹽（鈉）的食物，如醃漬品、加工製品等，導致攝取過量不自知，衛生局輔導餐飲業者響應減鹽運動，今年截至10月底已有26家餐廳參與減鹽輔導計畫並推出減鹽健康料理，包括全國飯店、清新溫泉、屋馬燒肉、烤狀猿等知名餐廳，11月底只要民眾選購減鹽健康料理可參加集點活動，獲小禮物。

衛生局指出，根據最新的2013至20161年國民營養健康狀況變遷調查結果，國人每日鈉攝取量高於2400毫克，男性約高出1.3至1.8倍；女性約高出1.2至1.3倍，許多研究亦指出，高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風與吃太多鹽或鈉攝取量過多有關。

參與減鹽輔導計畫的餐廳料理經營養師計算營養成分，其中鈉含量與輔導前相較，最多可降至原來的一半，希望透過計畫打破少鹽等於難吃的刻板印象，讓民眾享受健康食材的色香味，也提醒民眾可從閱讀營養標示的鈉含量做起，選擇正確食材，避免誤入高鹽陷阱。

清新溫泉飯店美井日本餐廳推出關東壎肉烏龍湯麵，將醃製肉改成新鮮肉、將含量高的麵條從減量，降低鹽量、醬油量及高湯，也調整烹調方法，如醃製期減鹽和增加時間，但使用天然鮮辛香料，取代醬油，如洋蔥、木瓜，雖減鹽，美味卻加倍。

衛生局長曾梓展提醒市民注意鹽攝取量，衛生局也積極輔導餐飲業者響應減鹽運動，今年截至10月底已有26家餐廳參與減鹽輔導計畫並推出減鹽健康料理，讓民眾享受美食也兼顧健康。

衛生局也推出「減鹽增健康」集點換宣導品活動，只要在11月30日前到參加減鹽輔導計畫的餐廳購買減鹽餐點一份，即可獲得1點，集滿5點可兌換減鹽輔導宣導品。

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