醫病》高壓水槍噴眼失明 內視鏡輔助手術救眼重現光明

醫師張嘉仁進行內視鏡輔助玻璃體切除手術，將細管鏡頭放入眼球看到眼內病灶。（中榮提供）

2019-11-07 21:52:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的胡先生去年在麥竂六輕工作持高壓水槍清洗化學管路，發生工安意外，強力水柱噴飛護目鏡，射傷雙眼造成眼角膜破裂、外傷性白內障、眼球前房及玻璃體出血與視網膜剝離，雙眼失明，接受內視鏡輔助玻璃體視網膜切除術，矯正視力達0.4，重現光明，未來能持續改善，現在能生活自理、外出運動，不用再依賴家人餵飯、洗澡，今天帶著妻子到醫院分享心路歷程，感謝手術醫師張嘉仁讓他黑白人生變得有光彩。

台中榮總一般眼科主任張嘉仁說，玻璃體視網膜切除術應用廣泛，包括視網膜剝離、糖尿病視網膜病變、眼球感染（眼內炎）及眼球外傷（合併玻璃體出血或視網膜剝離），一般使用顯微鏡輔助手術，透過清徹的角膜看到眼球內病灶做手術，術後療效良好，不過角膜混濁時無法手術。

張嘉仁說，胡先生雙眼的眼球外傷嚴重，從最前端的眼角膜，到水晶體、玻璃體到最底端的視網膜都被高壓水柱射受傷，轉院送來急診先縫合嚴重破裂的角膜並施打抗生素以預防感染，數日後必須接著手術玻璃體出血及視網膜剝離。

但是胡先生嚴重角膜破裂傷口縫合後角膜混濁，無法使用顯微鏡玻璃體視網膜切除術，要進行的話，必須等待角膜移植，或手術中使用暫時性角膜替代物，但必須先把混濁的角膜整個切離，手術完成後再縫回，大傷口會增加感染風險及損傷視力，也延長手術時間，但不即時手術治療，將會導致患者雙眼永久失明。

張嘉仁為他進行內視鏡輔助玻璃體視網膜切除術來克服，將僅0.6至1.1mm的細管鏡頭從鞏膜進入眼球內，直接從眼球內得獲得手術所需要的影像進行手術，免除傳統顯微鏡輔助手術受到角膜影響的問題，成功完成手術，術後視力進步到0.4，後來再接受白內障摘除合併人工水晶移植術，從受傷到至今共進行6次手術，現在眼睛恢復良好。

另外還有1名患者10多年前因工作時右眼遭化學藥劑灼傷而造成角膜混濁，視力嚴重受損僅有光感，但仍保有眼球存在的外觀，最近因角膜之的化學灼傷後變得極薄的區域引發眼球內細菌感染化膿，多次眼球內抗生素注射治療仍未無法改善，轉診到張嘉仁進行內視鏡輔助玻璃體切除手術，成功清除眼球內感染化膿，免於摘除眼球命運。

張嘉仁說，目前眼科醫師執行玻璃體切除手術主要以顯微鏡輔助，需要患者的角膜清澈方可施作，若有外傷疤痕、角膜血染、角膜嚴重水腫等造成角膜混濁的情況，便須等待角膜恢復清澈，或於手術中使用暫時性角膜替代物才能進行玻璃體切除手術，使手術時間延長，增加手術的風險及不可預期性，或因此延後手術甚至被迫放棄治療。

現在內視鏡輔助玻璃體切除手術結合了先進的內視鏡影像能克服，在醫師穩定、精確、熟練地操作下，發揮傳統顯微鏡無法克服角膜混濁情況的效能，手術傷口小、疼痛輕微、流血量少，且術後感染等嚴重併發症機率極低，並不會延長患者住院天數，中榮平均為住院天數為2.5天，手術成功率95%，最重要的是可以為這些極嚴重的眼科疾病患者提供眼睛重見光明的新希望，也有健保給付，但醫師手術技術的門檻高，執行的醫院不多。

醫師張嘉仁指角膜混濁時，進行內視鏡輔助玻璃體切除手術，將細管鏡頭從鞏膜進入眼球內。（記者蔡淑媛攝）

胡先生接受醫師張嘉仁以內視鏡輔助玻璃體切除手術，雙眼重見光明，與妻子到醫院感謝。（記者蔡淑媛攝）

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