12強台日大戰開打！場外熱食、國旗小販生意強強滾

賣國旗的小販大發利市。（記者張瑞楨攝）

2019-11-07 19:24:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕「世界12強棒球錦標賽」中，最受球迷矚目的台日大戰今天晚間開打，位於台中市洲際棒球場的比賽現場，湧入龐大的人潮，但整體交通秩序尚佳，在中市警局五分局交通管制之下，周圍並沒有塞車，倒是賣熱食與國旗的小販大發利市，其中，最受注意的是賣日本國旗的兩位小販，他們說，生意還不錯，買的人多數是日本人，另有少數是支持台日友好的台灣人。

記者走訪洲際棒球場周圍，交通秩序良好，五分局將球場周圍道路管制，讓車輛改至附近的重劃區道路旁停車，許多球迷也都有豐富經驗，把汽機車停在周圍，再徒步至球場，球場雖可見徒步人潮一波接著一波，但周圍道路交通狀況頗佳，沒有大賭車。

球場旁的熱食、飲料攤販也大發利市，並有10多攤賣小國旗，或國旗紋身貼紙的小販，卻有一攤小販最為特殊，是賣日本國旗，這也是唯一一個賣日本國旗的攤販，其中一人說，他是台灣人，同伴則是旅居台灣工作的日本人，買日本國旗的人還不少，生意尚佳，多數買日本太陽旗的人，是到台中看球賽的日本球迷，另有部分是支持台日友好的日本人。

許多日本球迷買太陽旗給日本隊加油。（記者張瑞楨攝）

賣日本國旗2位小販中，圖左是旅居台灣的日本人，他們生意頗佳。（記者張瑞楨攝）

一波波的球迷徒步至球場。（記者張瑞楨攝）

等待進入球場的球迷，排隊隊伍逾上百公尺。（記者張瑞楨攝）

球場旁交通狀況頗順暢。（記者張瑞楨攝）

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