中88線交通中斷3個月 中市府拚明年6月完工

中88線豐原端往新社7.5Ｋ處，因今年八月豪雨造成「大走山」，邊流路基流失。（記者歐素美翻攝）

2019-11-07 20:19:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區通往新社區的中88線，今年8月16因豪雨造成「走山」，長80公尺的邊坡崩坍，禁止通行，立委江啟臣今邀集市議員冉齡軒、民政局長吳世瑋及台中市養護工程處等會勘；養工處表示，希望趕在下月發包，經費3100萬，預計工期150天，如果水保計畫審查順利，明年6月即可完工。

江啟臣表示，今年8月連日豪雨造成中88線道路大走山，中88線道路坍方中斷至今近3個月，因近80公尺路基流失，養工處提出包含採取原路線復建、髮夾彎避開坍塌面及增建橋梁，改採直線跨越3個方案。

養工處長彭岑凱表示，因大坡面損壞，地質不穩定，無法按原路架橋方式修復，目前規劃採取髮夾彎避開坍塌面的方案，讓道路向上挪移、降坡修順方試設計，經費約3100萬，工期150天，如果水保計畫送水利局審查順利通過，預計下月即可發包，明年6月即可完工。

江啟臣說，未來仍然還是有一段交通的黑暗期，期盼相關單位能夠加緊腳步，如期如質的早日完工，還給豐原及新社地區朋友一個安全便捷的交通環境。

立委江啟臣邀相關單位會勘，關心中88線修復進度。（記者歐素美攝）

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