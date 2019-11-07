中市經發局長PO臉書「喝酒量等於業務量」 議員痛批：拚酒市府

台中市經發局長張峯源在臉書表示，「喝酒量等於業務量」。（翻攝自張峯源臉書）

2019-11-07 18:04:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府經發局長張峯源在個人臉書表示「喝酒量等於業務量」，今日遭到議員江肇國、李天生、張家銨砲轟，這是鼓勵喝酒，嚴重損及市府形象。副市長令狐榮達幫張峯源緩頰說「有時候一杯酒，可以解決很多事」，更被江肇國痛批盧市府是「喝酒內閣、拚酒市府」。

江肇國、李天生、張家銨出示張峯源的臉書截圖，出現「喝酒量等於業務量，業務量等於績效量」、「酒量好…市政顧問才能受媽媽盧市長肯定」、「喝就喝，小弟不是吃素的，喝酒也絕對不是細漢的，只是坐著，靜靜忍著」、「寧可自己多喝，決不占人便宜」等言論。江肇國抨擊，根本就是鼓勵喝酒，嚴重損及市府形象。

江肇國表示，張峯源就任2個月，對會展中心、肉品市場、工業土地使用等業務都不甚了解，卻常陪同副市長楊瓊瓔跑潭子、大雅、神岡、后里的行程跟酒攤，根本沒有專心在經發局業務，究竟是在拚經濟？拚酒量？還是在拚輔選？

張峯源表示，在當時的場合上，這樣講是為了活絡氣氛；另外，他剛到台中市，多出席活動是為了多認識人，要先認識人，才能請大家一起投入拚經濟。

令狐榮達幫忙緩頰說，張局長非常認真，他個人臉書上的言論是其個人風格，口氣是比較幽默一點，「有時候一杯酒，可以解決很多事」。

江肇國痛批，連副市長都認同喝酒拚績效，難道盧市府上上下下都以拚酒為樂、都用酒量論績效嗎？這根本是「喝酒內閣、拚酒市府」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中市議員李天生、江肇國、張家銨（由左至右）出示經發局長張峯源臉書截圖，抨擊他損及市府形象。（記者張菁雅攝）

台中市經發局長張峯源在臉書上的言論引起爭議。（記者張菁雅攝）

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