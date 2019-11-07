霸氣！他開「大牛」超跑送外送 網友：送夢想？

仔細一看，超跑車頂竟放著外送平台的保溫袋。（圖擷自爆料公社）

2019-11-07 20:37:17

〔即時新聞／綜合報導〕外送平台在台灣日趨發達，外送員的交通工具也是五花八門，先前網路流傳外送員騎三輪重機外送的照片，有網友今天則在臉書PO出一張超跑外送照片，網友們看了直呼，「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥」。

有網友今天在臉書「爆料公社」PO出一張照片，有個身穿灰色T恤與牛仔褲的男子拿著手機看向遠方，而他身後是一輛俗稱「大牛」的藍寶基尼跑車，仔細一看，車頂上放著「Uber Eats」的保溫袋，原PO在貼文中說，「超跑Uber Eats，@台中市文心路一段」。

網友們看到貼文後紛紛留言，「老闆開著外送員們的成果出來打廣告」、「貧窮限制了我的想像」、「跑車不錯呀，我有叫過外送員騎腳踏車的，超久才送到，氣死」、「想紅吧！ 光油錢就划不來了」、「人家是剛好缺加油錢，先賺個外快來加油啦」、「他應該是送夢想吧？」。

原PO在貼文中說，「超跑Uber Eats，@台中市文心路一段」。（圖擷自爆料公社）

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