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串連北屯、太平、大里、霧峰 243路公車上路

串連北屯、太平、大里、霧峰的243路電動公車今天舉行通車慶賀儀式，民眾上學、就醫、旅遊都更方便。（記者陳建志攝）

串連北屯、太平、大里、霧峰的243路電動公車今天舉行通車慶賀儀式，民眾上學、就醫、旅遊都更方便。（記者陳建志攝）

2019-11-07 19:46:16

〔記者陳建志／台中報導〕為了串連北屯、太平、大里、霧峰，台中市交通局在地方爭取下，新闢243路電動公車，沿途行經東山高中、太原車站、明台高中、亞大醫院、亞洲大學，讓民眾搭火車、就學、就醫更方便，上路半個多月受到民眾好評，今天舉行通車慶賀儀式，希望民眾多多搭乘。

243路電動公車今天舉行通車慶賀儀式，特別安排明台中醒獅戰鼓團進行精彩表演，交通局長葉昭甫說，台中市公車路線大多是輻射狀，過去雖有不少公車到霧峰，但缺乏從北屯、太平、大里到霧峰的環狀線公車，近年民眾有集中在台74線快速道路附近居住的趨勢，環狀線的需求更為殷切，這條路線行經太原車站還有從國小到大學多所學校與醫院，將會持續檢討班次和運量，適時調整服務更多民眾。

公共運輸處長陳文政說，243路「東山高中─亞洲大學安藤館」公車，行經太原車站，方便北屯、太平民眾轉乘台鐵，也行駛太平永豐路、大里十九甲、仁化、瑞城等區域，以及霧峰農工、明台高中及亞大醫院等區域，目前上午5點30分至晚間10點行駛，一天共70個班次。

亞大醫院副院長徐弘正說，醫院成立至今3年多，每月門診量近6萬人次，許多患者都希望能增加公車路線，因為交通是整個城市的任督二脈，感謝交通局和四方電巴的努力，讓患者搭公車更方便。

明台高中校長林垂益也說，長期接獲住在北屯、太平的學生反映，上學除了搭校車，要搭公車到學校都要轉車很不方便，且霧峰還有霧峰林家花園和林獻堂博物館、亞大現代美術館等景點，243路公車剛好能提供這個服務，是學生、民眾的福音。

243路電動公車行駛路線。（記者陳建志攝）

243路電動公車行駛路線。（記者陳建志攝）

串連北屯、太平、大里、霧峰的243路電動公車今天舉行通車慶賀儀式，民眾上學、就醫、旅遊都更方便。（記者陳建志攝）

串連北屯、太平、大里、霧峰的243路電動公車今天舉行通車慶賀儀式，民眾上學、就醫、旅遊都更方便。（記者陳建志攝）

串連北屯、太平、大里、霧峰的243路電動公車今天舉行通車慶賀儀式，交通局長葉昭甫（右2）、四方電巴董事長何義純（右1）、亞大醫院副院長徐弘正（左3）、明台高中校長林垂益（左2）、公共運輸處長陳文政（左1）等人都出席。（記者陳建志攝）

串連北屯、太平、大里、霧峰的243路電動公車今天舉行通車慶賀儀式，交通局長葉昭甫（右2）、四方電巴董事長何義純（右1）、亞大醫院副院長徐弘正（左3）、明台高中校長林垂益（左2）、公共運輸處長陳文政（左1）等人都出席。（記者陳建志攝）

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