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首頁　>　臺中市

小王子的星球之旅！ 台中國際花毯節搶先看

2019-11-07 18:11:58
國際花毯節以世界名著《小王子》為發想，主花毯「玫瑰星球」每小時有動態展演。（記者歐素美攝）

國際花毯節以世界名著《小王子》為發想，主花毯「玫瑰星球」每小時有動態展演。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕2019國際花毯節，今年結合新社花海，將於9日開幕！佔地1公頃的展場，以「愛與希望」為主題，布置的草花多達25萬株，入口的迎賓植生牆，以書本為意象，引領民眾打開法國文學名著《小王子》，一同探索小王子的星球之旅。

國際花毯節入口的迎賓植生牆，以書本為意象，引領民眾打開法國文學名著《小王子》。（記者歐素美攝）

國際花毯節入口的迎賓植生牆，以書本為意象，引領民眾打開法國文學名著《小王子》。（記者歐素美攝）

今年國際花毯節的主角是高達10公尺的「玫瑰星球」，有著燦爛金髮的小王子，高站在B612星球，細心呵護地表最大的巨型玫瑰；星球內部則以台中淺山丘陵的動植物樣貌呈現。最有趣的是，展出期間，每整點還有3分鐘的動態展演，飛機繞行B612星球一圈，小王子也會跟著慢慢移動，親吻象徵愛與希望的玫瑰。

穿草花長袍的權力國王。（記者歐素美攝）

穿草花長袍的權力國王。（記者歐素美攝）

台中市觀光旅遊局說，今年花毯節的設計理念是經由法國聖伯修協會授權，以世界名著《小王子》為發想，第一站小王子巧遇身穿草花長袍的權力國王，國王坐高坐4公尺寶座，不斷揮舞手中權杖，展現至高無上的權力，遊客可以與其互動，借位拍攝臣服照片。

國際花毯節裡的虛榮男爵。（記者歐素美攝）

國際花毯節裡的虛榮男爵。（記者歐素美攝）

接著小王子遇到商人秀出12公尺長的慾望帳單，還有拜訪虛榮男爵。展區並特別設置多頂各具特色的帽子，提供遊客拍照；「再別花牆」則象徵離別時刻，小王子在高牆上和蛇對談，依依不捨告別，現場並有設置枯木座椅，民眾可以跟小王子和他的朋友一起拍照留念。

國際花毯節中的「再別花牆」，也是很好的拍攝景點。（記者歐素美攝）

國際花毯節中的「再別花牆」，也是很好的拍攝景點。（記者歐素美攝）

觀旅局指出，今年國際花毯節首度透過立體花卉呈現法國文學名著《小王子》，以25萬株草花，融合自然與科技裝置，重現故事經典場景，希望民眾逛花海、賞花毯之餘，也能跟小王子一樣「找回初心」。

國際花毯節有不少互動設施，民眾可以跟小王子及他的朋友一起拍照留念。（記者歐素美攝）

國際花毯節有不少互動設施，民眾可以跟小王子及他的朋友一起拍照留念。（記者歐素美攝）

國際花毯節的「花艷廊道」。（記者歐素美攝）

國際花毯節的「花艷廊道」。（記者歐素美攝）

新社花海及國際花毯節9日才登場，已有許多民眾提前在外圍觀賞。（記者歐素美攝）

新社花海及國際花毯節9日才登場，已有許多民眾提前在外圍觀賞。（記者歐素美攝）

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