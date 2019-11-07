58歲田男外出採野菜 不慎失足溺斃

田姓男子外出採野菜，疑失足溺斃，遺體今天被發現打撈上岸。（記者歐素美翻攝）

2019-11-07 15:40:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區田姓男子，一個人獨居，2天前告知親友將外出採野菜，不料，親友今天連絡不上他，覺得很奇怪，趕緊向和平區天輪派出所報案，警消人員出動尋找，在白冷圳旁發現其機車，並有其疑似失足滑倒痕跡；消防局獲報，在下游新社區阿寸溪福民橋距離約150公尺的白冷圳灌溉溝渠發現其遺體，將遺體打撈上岸。

東勢分局福中派出所表示，田男（58歲）一個人獨居，2天前向親友表示將外出採野菜，不料，親友今天上午連絡不上，心覺有異，趕緊向住家所在的和平分局天輪派出所報案，並一邊自行尋找，結果在和平區白冷圳旁發現其機車停在路旁，溪邊並有其疑似失足滑倒的痕跡。

警方及消防人員隨即出動搜救，結果，有民眾報案表示，在新社區阿寸溪福民橋往上坡約150公尺的白冷圳灌溉溝渠發現浮屍，消防人員趕到現場，發現一具男性遺體卡在水閘門，消防局和平分隊2名人員隨即穿著水域裝備，並使用繩索及長背板，將遺體拉上岸，確認死者為田男。

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