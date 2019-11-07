弘光妝品週大玩角色扮演創意 電玩遊戲主角走出虛擬世界

弘光妝品週大玩角色扮演創意，學生裝扮電玩人物 。（記者張軒哲攝）

2019-11-07 15:32:24

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大化妝品應用系今明兩天舉辦妝品週活動，配合11月30日52週年校慶即將舉辦的首屆《弘光盃》全國高中職電競大賽霸主挑戰賽，今年以電競為主題，17組學生大玩角色扮演，裝扮成電玩遊戲第五人格、陰陽師、英雄聯盟中的電玩人物，還延伸設計出自創角色，把復古茄芷袋變成服裝的裝飾，也運用彩妝技法，臉部妝容搭配綠色、黃色等瞳孔顏色，逼真地讓電玩遊戲主角走出虛擬世界。

妝品系主任黃文盈、指導老師阮智榆表示，學校積極推動電競產業、培育相關人才，52週年校慶也將舉辦電競大賽及COSPLAY裝扮大賽，因此，妝品週活動預先為電競活動熱身，學生首次嘗試電玩角色裝扮，從遊戲中選出一個角色當成主要裝扮，再另外延伸設計出三個不同全新的電玩角色，用不同手法，把課堂所學用創意發揮出來，請來校外三位專業評審評分。

活動總召廖若湘說，為期兩天的活動，還販售30組全新的二手化妝品，包括口紅、眼影、體香膏等，其中還有知名專櫃商品，吸引不少同學搶購，把用不到的化妝品捐出來，賦予新生命，收入所得全數捐出來做公益。

重頭戲是電競COSPLAY角色扮演走秀，大一到大三的參賽同學分成17組，從上午8點起開始替模特兒化妝裝扮，角色以陰陽師、第5人格、英雄聯盟三個遊戲中角色為主，其中，第5人格中的「祭司」、「紅蝶」最受同學喜愛，至少有2個以上重複的角色，大家各憑創意裝扮角色。

「Beautiful avanger」這組學生設計遊戲英雄聯盟中的「好運姐」角色。組長邵思瑜指出，這個角色背負著復仇的使命，外表艷麗撫媚，穿著露事業線的服裝，但是手上拿著槍枝，營造出「凶狠恰查某」的感覺，其他自創的角色也都以性感、惹不起的女殺手為設計原素，拿棒球、扇子當武器，身上穿著旗袍或露出小蠻腰的衣服，臉妝則以深色的眼影為主，「大一剛進來便參加妝品週活動，短時間要完成4個角色，很具有挑戰性。」

「童年回憶」這組學生以遊戲第5人格中的「園丁」為還原角色。組員洪沛靜說，現在孩童沒玩過早年跳格子、彈珠等童玩，因此，使用鈴鼓、雪花片、茄芷袋等可以喚起童年的元素，包裝遊戲中的人物，其中自創的一個角色，把茄芷袋剪成條狀後穿上鐵絲塑型當成服飾，臉上的妝也是使用紅、黃、綠的茄芷袋顏色上妝。

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