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中部李綜合醫療集團聘15密醫負責人被判刑 院方將上訴爭取清白
2019-11-07 17:20:07
〔記者張軒哲／台中報導〕擁有多家醫療院所的李綜合醫療社團法人，為了節省成本，10餘年起大量聘僱15名菲律賓等國家醫學院畢業，在台未取得醫師資格的密醫，枉顧民眾醫療安全及品質，該集團三巨頭總裁李順安、副院長許明賢、執行長周百達，均具醫師資格大鑽黑心錢，被依違反醫師判處1年5月至1年10月，其餘密醫等20人判6月至1年徒刑，而該院具名請領健保費的4名醫師無罪，此案可上訴。
李綜合今日指出，李綜合醫療社團法人於苗栗及台中海線地區提供偏鄉醫療服務已逾40年，醫療過程向來以病人安全為主要考量，並以人為本、視病猶親的理念，致力於偏鄉醫療服務。有關醫院有聘任不具醫師資格的「病歷輔助紀錄者」，執行醫師業務一節，與事實不符。對於判決結果俟收到判決書後，會與律師研究後積極上訴，爭取清白。