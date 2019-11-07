楊厝荒地八百萬打造社區公園 明年完工

楊厝里荒地將打造社區公園。（記者張軒哲攝）

2019-11-07 15:31:57

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區大楊國小前方有一處髒亂荒地，經校方及地方居民多次向立法院副院長蔡其昌陳情，蔡其昌今日主持動土儀式，爭取中央800萬經費補助，荒地將化身社區埤塘公園，預計明年初完工，成為居民休閒散步好去處。

清水區鰲海路與楊厝一街口，有一塊面積約3200平方公尺國有土地，平日無人管理，荒地雜草叢生，影響學校附近觀瞻，學校家長及附近住戶莫不希望有關單位能整理該區域，讓此地成為可供民眾及孩童休憩場所。

蔡其昌今日上午邀集農委會水保局台中分局長黃振全等相關單位舉行動土，爭取中央800萬經費補助。蔡其昌表示，這塊空地就在大楊國小前，未來除楊厝社區可使用外，學校師生也多一個綠美化空間可以運用，旁邊更可結合大楊油庫軍事休憩景點，60天後這裡將化腐朽為神奇，誕生一埤塘公園。

大楊里里長曾文利說，埤塘公園興建完成後，希望能增設簡易運動設施，楊典忠現場允諾未來將向台中市府來爭取相關預算。

蔡其昌說，此次工程為農委會水保局全額補助清水區公所執行，工程分2個工區，主要施作項目為入口廣場及意象、遊憩沙坑、埤塘休憩花架、排水設施、導覽牌、休憩座椅7組、綠化植栽青楓、黃連木、台灣櫸木、落羽松等共29株及山茶、楓港柿、水生鳶尾、炮仗花等灌木約千株。期待本工程完成後，讓楊厝里國有地變成環境優美的公園綠地，改善該區域環境美化。

楊厝里社區公園動土。（記者張軒哲攝）

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