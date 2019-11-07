台中肉品市場殺豬聲臭味惹民怨 議員放話：不搬就包圍市府

台中肉品市場設備老舊，造成附近環境污染，居民要求搬遷。（台中市政府提供）

2019-11-07 16:57:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中肉品市場成立近40年，現在周邊大樓林立，居民不斷要求肉品市場搬遷。民進黨市議員賴佳微今日質詢時表示，肉品市場已經沒有改善空間，居民每天聽到殺豬聲，味道越來越臭，她邀請經發局長張峯源去肉品市場longstay，親身體驗。賴佳微與國民黨議員陳政顯都放話，如果肉品市場不搬，他們將帶民眾去抗議。

肉品市場是否搬遷今日在議會引起討論。議員蔡耀頡表示，肉品市場雖在北區，但污染蔓延到太平區，市府應盡速決定遷建地點。

張峯源表示，遷建地點尚未定案，市府也在考量是否可以把屠宰量分散到彰化、雲林。

賴佳微表示，肉品市場已經不是市場用地，若把屠宰量可以移到彰化、雲林，肉品市場就該關場，如果市府要在肉品市場原址進行更新工程，她將會率領民眾包圍市府及肉品市場，並要求肉品市場馬上關場。

賴佳微也說，市府過去都強調要改善肉品市場設備，但已經沒有改善空間，居民每天聽到殺豬聲，味道越改越臭，居民忍無可忍，她邀請張峯源去肉品市場longstay，親身體驗居民的痛苦。

陳政顯也說，市長盧秀燕上任時就承諾明年6月將公布肉品市場遷建地點，他認為應遷到交通方便處，興建現代化的市場，如果還在北區，他也會帶人去抗議。

經發局指出，目前肉品公司已就適宜遷場地點進行可行性分析評估，包括軍方閒置土地、閒置公有地、市府規劃中的產業園區、台糖閒置土地等，市府也將審視鄰地土地使用現況、交通可及性及與現有肉品市場區域的關聯性等，儘快完成選址作業。

經發局也說，遷場前將持續改善鄰近區域生活品質，包括利用雨污水分流，將污水集流至污水處理場；另外，目前已完成豬隻運載車卸載區改善增設3條格柵污水溝，污水處理場槽體加掛黑網阻隔異味及污水場曝氣池改善工程。

此外，為有效杜絕場區氣味，肉品公司已於豬隻運載車卸載區及污水處理場，增設除臭噴霧頭，並加強使用酵素分解異味，有效杜絕場區氣味逸散，降低對周遭居民影響。

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