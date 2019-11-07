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自來水延管工程未路修 中市人怒了

市議員吳敏濟要求市府盡速完成自來水延管後的路修工程。（記者張菁雅攝）

市議員吳敏濟要求市府盡速完成自來水延管後的路修工程。（記者張菁雅攝）

2019-11-07 14:34:04

〔記者張菁雅／台中報導〕為提高自來水普及率，台中市積極進行自來水延管工程，但延管工程完工後，路修工程卻未配合。市議員吳敏濟今日指出，全市有88公里尚未路修，甲安埔地區就超過40公里，且延宕2年以上的工程比比皆是，造成道路危機四伏，民眾甚至質疑路修配合款遭到挪用，他要求明年預算一次到位、全面施工。

吳敏濟表示，市府在自來水普及率較低的地區進行大規模的延管工程，幾年下來，路修工程沒有跟上延管工程，目前全市尚有40件尚未進行路修工程，甲安埔就佔了17件，延宕最久的工程已達5年；以長度來說，全市超過88公里，甲安埔地區超過40公里。由於路面僅簡易回填，凹凸不平，機車騎士每天提心吊膽害怕摔車，怨聲載道，甚至質疑路修配合款被挪作它用。

吳敏濟指出，根據市府統計，甲安埔17項延管工程所需路修經費7064萬元，全市則需要1億6700萬元。他認為路修工程不能等，市民安全不能拖，市府明年應編足預算，全面進行路修，並建議將延管工程後續的路修工程權責從經發局移交給建設局，以達事權統一。

經發局長張峯源表示，路修工程配合款絕無挪用，是因為延管工程做太快，經發局已與建設局達成協議，針對自來水延管工程完工後，尚未完成修補路段，建設局將藉由「燙平工程」，就鄰近道路優先路修；另外，也將爭取自來水公司回饋，加強路面維修與管理，提供市民安全便利的道路。

自來水延管工程完工後，路面並未修復。（圖由議員吳敏濟提供）

自來水延管工程完工後，路面並未修復。（圖由議員吳敏濟提供）

道路坑坑洞洞，民眾質疑路修工程花去哪裡？（圖由議員吳敏濟提供）

道路坑坑洞洞，民眾質疑路修工程花去哪裡？（圖由議員吳敏濟提供）

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