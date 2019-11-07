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低碳城市自治條例實施5年 中市用電量不減反增

市議員楊典忠（右）、李天生拿出數字，質疑市府對於低碳城市自治條例執行不力。（記者張菁雅攝）

市議員楊典忠（右）、李天生拿出數字，質疑市府對於低碳城市自治條例執行不力。（記者張菁雅攝）

2019-11-07 12:59:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府勒令台中火力發電廠減煤4成，台電日前指出台中市近3年用電量成長率冠全台。台中市議員楊典忠今日表示，審計報告也提出台中市住商用電不減反增，107年比106年增加1.67％，六都節電排第5；諷刺地是，「台中市發展低碳城市自治條例」已實施5年，卻是這樣的成績，可見執行不力。

楊典忠表示，「台中市發展低碳城市自治條例」在前市長胡志強時期上路，比中央提早1年實施，結果實施至今，不僅被污染大戶說台中市用電不節約；且審計報告提出各縣市住商用電，台中市用電不減反增，107年比106年增加1.67％，六都節電排第5。另外，在能源轉型推動聯盟做的縣市能源政策評比，與綠色和平組織做的再生能源治理評比，台中市都被評為六都最後一名。

楊典忠要求市府提出拿出具體作為，加強節電力道，而非一邊喊「中電不北送」，卻又放任用電大戶用電成長，市府若不積極要求節電和增設綠能，未來台中各項產業用電要從哪裡來？

副市長令狐榮達表示，台中用電成長率較過去增加，主因為人口急遽增加，相較其它縣市，工商業發展更快速，這也是台中經濟成長的證據。

對此，楊典忠拿出數字質疑，新北市人口第一，去年用電量成長率是台中的5分之1，人口第3的高雄市是石化業的大本營，去年用電量卻減少1.26％，市府不應該為執行不力找藉口。

令狐榮達強調，對於節能減碳，市府將藉由輔導政策與獎勵措施，鼓勵民間發展再生能源，兼顧環境與經濟發展。另外，台中市在全台灣再生能源發電量排名第一，海岸線的風力發電都已經飽和，未來離岸風電與太陽能發電還有很大空間。

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