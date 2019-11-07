聽原民天籟美聲 音樂會16、17日台中登場

交通部觀光局參山國家風景區管理處，本月16、17日將在台中市民廣場舉辦「原音天籟音樂會」，近日來自南投信義國小的小朋友快閃表演宣傳。（記者陳建志翻攝）

2019-11-07 11:17:49

〔記者陳建志／台中報導〕台灣原住民的天籟美聲享譽國際，交通部觀光局參山國家風景區管理處為推廣原住民族文化特色與部落觀光，將在11月16、17日在台中市民廣場舉辦「原音天籟音樂會－原聲童唱」活動，邀請13組來自全國的得獎優秀國中小合唱團體獻唱，還邀請原民金曲歌手王宏恩與戴曉君擔任活動嘉賓進行精彩的演出，歡迎大家到場欣賞。

參山處處長柯建興今天表示，第2屆原聲童唱活動除邀請來自參山處轄內的台中市和平區「博愛國小」及「和平國小」泰雅舞蹈隊外，並邀請來自全台各地，多所具有國際演出經驗的原住民學童合唱團體參與演出，包括獲維也納國際音樂節金獎來自屏東縣三地門的青葉國小（魯凱族）、南投縣水里鄉的民和國中濁岸合唱團（布農族）、南投縣信義鄉新鄉國小（布農族）、地利國小（布農族）、信義國小（布農族）、高雄市茂林國小（魯凱族）、花蓮縣卓溪鄉太平國小（布農族）、宜蘭縣南澳高中附設國中（泰雅族）及苗栗縣頭份鎮建國國小（客家）等多所國內、外知名的合唱團體，讓大家在都市就可聽到山林間的天籟美音。

柯建興表示，除了原聲童唱，這次並邀請布農族的金曲歌手王宏恩與排灣族創作歌手戴曉君擔任特別嘉賓獻唱，並安排國際水準的「泰雅原舞工坊」、「傳源文化藝術團」帶來精彩的泰雅歌舞劇，現場並有原味部落市集，展售原民特色文化工藝、美食與農特產品，歡迎大家11月16日至17日2天到台中市民廣場欣賞。

為了宣傳此活動，參山處近日已經安排南投縣信義鄉信義國小「布」能沒有你原住民合唱團，在高鐵台中站及市民廣場進行快閃演出，以布農族傳統歌謠搭配傳統樂器杵音及五弦琴進行表演，讓民眾先聽為快。

通部觀光局參山國家風景區管理處，本月16、17日將在台中市民廣場舉辦「原音天籟音樂會」，近日來自南投信義國小的小朋友在高鐵台中站快閃表演宣傳。（記者陳建志翻攝）

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