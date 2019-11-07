1700名學生沒圖書館 長億高中終於要蓋了

台中市立長億高中因空間不足，是全市市立高中唯一沒圖書館的學校，目前僅使用教室當圖書室，閱讀空間不足。（記者陳建志翻攝）

2019-11-07 11:09:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立長億高中學生有1700多人，但創校至今快30年，遲遲沒有正式的圖書館，校方只能用教室克難佈置成圖書室，不但館藏圖書有限，學生想在圖書室看書、自修也無空間，校方爭取多年，在立委何欣純協助下，邀集教育部、國教署到校視察，教育部4日正式核定補助1.68億元，新建地下1樓，地上5樓的圖書資訊大樓，預計2022年底完工啟用。

立委何欣純表示，市立長億高中在1999年改制時，因當時縣府財務拮据，只能臨時在國中部教室加蓋一層作為高中部教室，專科教室也是國、高中共用，因缺乏完整規劃，硬體設施嚴重不足，全校1700多位學生，卻是全台中唯一沒有圖書館的市立高中。

何欣純表示，得知後去年就先協助向教育部爭取到997萬的規劃設計費，今年5月邀集立法院教育委員會及教育部朱楠賢主秘、國教署長彭富源等人到校考察，實地了解學校需求，經協調爭取，教育部終於在11月4日正式核定，由國教署補助6500萬，市府教育局編列1億323萬配合款，興建總經費1.68億元的圖書資訊大樓，解決學生長期沒有圖書館的窘境。

市立長億高中沈樹林校長表示，學校創校已經28年，升格為完全中學也已經20年，但因學校空間不足，只能利用3間教室打通做為圖書室，因空間有限，除館藏圖書外，只能容納約10個學生在裡面自修看書，對於全校1700多位學生來說，閱讀空間真的不夠，歷任校長都爭取興建圖書館，如今終於成真。

沈樹林表示，新蓋的圖書資訊大樓預定地在校門口體育館旁的空地，新大樓為地下1樓，地上5樓建物，將規劃圖書館、7間專科教室、2間行政辦公室與公共空間，提供師生更優質的閱讀環境。

台中市立長億高中至今沒有圖書館，在立委何欣純爭取下，教育部核准補助1.68億元新蓋圖書資訊大樓。（記者陳建志攝）

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