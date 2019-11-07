可能塞爆！新社花海9日登場 當地竟減掉1100停車位

2019-11-07 10:07:13

〔記者歐素美／台中報導〕新社花海將於11月9日登場，因原有週邊停車場已作為九渠溝滯洪池使用，停車位減少1100個，易交通壅塞，東勢分局將全力執行交通疏導勤務作為，並協調主辦單位增加接駁車，活動期間平日3線、假日再增加1線，共4線接駁車，免費接送遊客前往展區。

東勢分局表示，新社花海 9日開幕，從各地湧入賞花遊客，對現場停車秩序及車流將形成極大考驗，目前警方已規劃員警及協勤民力沿線引導指揮民眾至園區內第1、2、3停車場依序停車，並設置「交通流量管制中心」，即時監看、掌控沿線車流、人潮現況，有效機動調度警力加強交通管制及疏導，並強化大、小型車「分流及截流管制」，期使花海周邊車流能順暢。

東勢分局除歡迎各地遊客到新社賞花外，為有效管制疏導車流，避免塞車，周圍道路將實施交通管制，籲請參觀民眾多利用平日（週一至週五）前往觀賞，並踴躍搭乘免費接駁車，以節省時間。

為預防展區周邊停車場爆滿，致交通極度壅塞，會採取彈性管制應變措施，於新社區中和街五段中油加油站路口、中興嶺圓環路口、石岡區豐勢路與萬仙街口、豐勢路與和盛街口及東山路二段與橫坑巷圓環管制車輛進入。

如自行開車前往的民眾，請隨時收聽警察廣播電臺路況報導，配合警方管制與疏導，或可先至周邊鄰近景點（和平谷關、八仙山、大雪山等等）及東勢、石岡、卓蘭商圈遊覽，以減少等待及停車時間。

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