阿樟隱瞞姦情顧兩家 生了一場病全破功

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2019-11-07 06:10:23

〔記者楊政郡／台中報導〕已婚且有子女的阿樟（化名），2014年把身分證配偶欄塗白，影印後取信小云（化名）而交往，兩人2015年4月產下長女，事後小云得知阿樟已婚，還繼續交往通姦，去年3月再產下次女，兩家庭原相安無事，去年6月阿樟因病住院，元配突然來醫院探視，巧遇3歲小女孩在病房內向阿樟撒嬌叫爸爸，阿樟才坦承在外另組家庭，元配在法庭上表明不原諒兩人，台中地院判阿樟8月，判小雲4月徒刑，均得易科罰金。

台中地院判決書指出，阿樟為有婦之夫且育有子女，為了找小三，2014年認識小云後，為之傾心，竟意圖不軌，在不詳時間將國民身分證件以手機翻拍成照片，傳送至電腦，再以電腦修圖軟體將檔配偶欄消抹成空白，變造完成後以影像檔印出，欺瞞小云，小云甘心與他交往，兩人在2015年4月產下長女。

而同年5月小云到戶政事務所辦理長女出生登記，就發現阿樟是有配偶且未離婚，兩人因此大吵一架，但阿樟憑三寸不爛之舌及溫柔攻勢，且兩個家庭隱瞞、應付得當，兩人姦情就這樣持續進行下去，2018年3月又產下次女。

可是若要人不知除非己莫為，紙豈能包火！2018年6月阿樟自己生病住進中國醫藥學院附設醫院，元配在同月18日上午突然前來探視，病房內看見一個約3歲小女孩，頻頻稱阿樟為爸爸，一直在阿樟身邊撒嬌，阿樟一臉尷尬，元配都還未開口問，小云又從病房外撞進來，兩女面面相覷，尷尬萬分，彼此心裡有數，阿樟才坦承另組家庭。

法官認為，阿樟不知用心維繫元配家庭，照顧妻、子，為圖與異性交往，竟變造身分證件欺瞞在先，還與小云通姦產下兩女，小云得知阿樟有家庭，卻因已經有愛的結晶未能懸涯勒馬，繼續侵害原告知配偶權，2人嚴重傷害原告配偶法益，破壞告訴人婚姻及家庭，原告在審理期間表示沒有要原諒被告2人，希望請求從重量刑。判處阿樟8月徒刑，小雲4月徒刑，均得易科罰金。

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