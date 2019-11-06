獨家》12強台日大戰 驚傳日本「棒球流氓」藏身應援團

台日大戰7日將在台中洲際棒球場登場。（記者許國楨攝）

2019-11-07 00:19:57

〔記者許國楨／台中報導〕「世界12強棒球錦標賽」中最受台灣球迷期待的便是7日舉行的對日賽事，2萬多張預售票早已秒殺一空，但警方接獲情資，此次日方除有堪稱史上最多人的應援團到場加油，在日本惡名昭彰的「棒球流氓」也藏身其中，對此警方不敢掉以輕心，將調派高強度警力前往球場嚴密監控，防範滋事。

事實上，這樣的情資並非空穴來風，早在2007年的亞洲盃棒球錦標賽就曾發生過，當年同樣吸引大批日本球迷來台，棒球流氓也在其中，在日本惡名昭彰、和黑幫「山口組」聯手霸佔觀眾席及賣黃牛票的「棒球流氓」加藤慎一，在日方擔心「丟日本人的臉」情況下主動通報我方。

加藤當時至台中洲際棒球場欲觀看日、菲之戰前，遭早已監控他多時的台、日等相關單位人員共同攔截，告知因他在日本「素行」不佳、依據台灣《移民法》認為他恐危及公共安全、公共秩序，不准他進場看球，他雖一直強調不會惹事，還抱怨他在日本不能看球，到台灣竟然也不能看，仍在警方「護送」下自願離開球場搭機返日本，創下台灣國際運動賽事拒絕「運動流氓」進場的首例。

而此次「世界12強棒球錦標賽」中，最受台灣球迷期待的便是7日在台中洲際棒球場舉行的對日賽事，但警方接獲情資，日方除有堪稱史上最多人的應援團到場加油，也有「棒球流氓」藏身其中企圖以「突襲」方式混進球場，可能會趁機鼓噪鬧事，影響賽事進行。

警方對此緊急與相關單位聯繫，經清查目前已抵台的日本人士中，雖無日本政府列管的棒球流氓，但不排除有未列管分子混雜應援團中不敢掉以輕心，仍將動員超過150名警力到場嚴密監控，務必要以優勢警力強力作為，確保場內球迷看球的樂趣和安全。

警方這兩天已在球場週遭進行交管。（記者許國楨攝）

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