陳柏惟與雞排妹合唱「海波浪」 網友：超越顏、朱「聽海」

陳柏惟（左）與雞排妹（右）兩人直播並合唱「海波浪」（記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-06 22:59:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中第二選區立委參選人陳柏惟，今晚與雞排妹鄭家純在網路直播節目進行對談。整場直播火花不斷。兩人更在節目中合唱「海波浪」，網友直說不論顏值和歌聲都完勝日前朱立倫與顏寬恒日前所發佈的MV。

前行政院 朱立倫與國民黨第二選區立委參選人顏寬恒自拍MV，還合唱「聽海」，受到外界關注，但有網友還說聽了就想唱「淚海」。

而3Q的陳柏惟今晚則是雞排妹直播，兩人在節目中合唱海波浪，陳柏惟歌喉好，音準也好，加上兩人顏值，網友都說完勝日前朱立倫與顏寬恒日前所發佈的MV。

外號3Q的陳柏惟被稱為打韓戰神，因為會說故事又有梗敢言，被稱為新戰神，在網路上擁有極大聲量。3Q新戰神碰上說話犀利、亦不避諱政治議題的雞排妹，整場直播火花不斷。

陳柏惟表示，前幾天顏寬恒和朱立倫發佈在海邊唱「聽海」的MV，聽說受到熱烈關注，他和雞排妹不管顏值、歌聲、才能絕對不輸他們，或許可以組個3Q雞排合唱團，立委兼職歌手完全沒有問題！

陳柏惟還笑說，還有網友指定唱「無言（顏）的結局」，希望這場選戰能夠翻新台中。

陳柏惟說，朱立倫和顏寬恒願意注重影像跟媒體是好事，鼓勵多做幾隻影片，不然沒人知道砂石合唱團的背景。

他指出，朱顏在MV中批評台中火力發電廠，但卻忘記中火從1980年代規劃興建到商轉以來，絕大多是中國國民黨執政，他呼籲，如果國民黨真的自己種下的惡果，那就不該反對發展綠電。

由於陳柏惟過去曾擔任《寒戰2》、《KANO》、《天降雄獅》、《幸福路上》等20幾部電影製片，也曾和劉德華、郭富城、謝霆鋒、彭于晏等天王級明星合作。直播中雞排妹也特別好奇詢問他轉換跑道從政的心路歷程，以及對上台中第二選區擁有「消坡塊」般堅強的實力的顏家，如何調整心態，持續打這場艱困的選戰。

陳柏惟的台語相當流利，又因為熱愛棒球有球評夢，雞排妹特別在直播中指定他挑戰用台語播報棒球賽事。

陳柏惟「3Q陳柏惟」臉書粉專職播影片：

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