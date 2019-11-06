出港出「撞」況！ 貨輪撞壞台中港南燈塔堤防

台中港南外堤的燈塔堤防被巴拿馬籍南茜號貨輪撞破一個大洞。（記者歐素美翻攝）

2019-11-06 20:34:18

〔記者歐素美／台中報導〕巴拿馬籍南茜號貨輪今天凌晨準備駛出台中港時，不慎撞上台中港南外堤的燈塔堤防，堤防破了一個大洞，台中港務分公司將派潛水人員下水檢查防波堤是否受損情況，要求肇事船公司賠償；航港局中部航務中心也限制南茜號貨輪出港，待海事調查釐清後，颱公司願意修復堤防，才准予離港。

總噸位20922噸級的南茜輪凌晨3點多準備離開台中港時，意外撞上南外堤。中部航務中心說，南茜輪是在引水人下船後，突然偏向外防波堤，幸引水人於引水艇上指揮南茜輪轉向，才不致造成更大災難。

台中港務分公司及中部航務中心人員上午搭船到現場勘查，發現南外堤燈塔處堤防被撞破一個大洞，到錨地勘查肇事貨輪，發現船艏左側有碰損，至於水下沉箱是否有受損，還要派潛水人員下海檢查。

航管中心回報，巴拿馬籍南茜號貨輪左舷有擦撞痕跡，幸無人員傷亡，也未出現漏油情形，不會有沉沒之虞，目前航道運行正常，已請該輪停泊於錨區，以利後續調查等工作進行。

中部航務中心海技科也通知南茜輪送海事報告至航務中心進行海事調查及海事簽證，另依船舶航安及損害港區設施賠償處理情形，予以限制離港。

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