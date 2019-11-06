超強！腦麻兒國一通過中級英檢 還曾創作世大運主題曲

林易通過中級全民英檢，感謝爸爸、媽媽從小讓他快樂有趣接觸英文。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-06 21:41:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國一生通過高中生的全民英檢！早產重度腦麻兒林易曾在3年前、小五時參加台北世大運主題曲徵選活動，單靠右手食指創作英文歌受到囑目，至今創作上百首英文歌，成為熱門小YouTuber，他更在今年暑假更通過中級全民英檢，還創作影片全英文解說學習歷程和訣竅，唱作俱佳大獲網友讚賞。

林易在媽媽懷胎7個月時早產，出生時僅1200公克，造成重度腦性麻痺，肢體張力過強致行動不便，但他極具語言天賦和音樂才華，今年8月僅準備1個多月就以聽、讀各超過1百分的成績（及格為各87分）考上高中程度的中級全民英檢，不曾出國卻說得一口流利的英語，創作影片分享「學習英文簡單愉快，不用埋頭苦讀」的訣竅。

原來林易因為腦麻導致肢體張力過強，爸爸一邊幫他做復健，為了轉移林易疼痛的注意力，教他說英文單字，沒想到才5歲的林易一下子就背起來了；爸爸又針對林易愛唱歌，把童謠翻成英文唱，也把月份、星期等單字套入童謠哼唱，讓他「接觸英文充滿樂趣！」也讓他覺得老爸好酷。

林易說，小一時對英文的文法有疑問，覺得中文的「是」在英文卻出現is、are、was、were不同用法，爸爸就用了「很懶散卻很有用方法」，拿了2本國中英文的文法書，讓他利用如廁時間閱讀一個單元，小二時全部看完，後來寫句子不再出錯。

林易說，很多人問我如何說出一口流利又標準的英文，他大方分享從小一就自己上網看喜歡的英文影片，有卡通、數學、科普頻道，現在則喜歡看電玩直播，他更認為，「學英文必須練習說和寫，比起讀和聽重要！」

林易也說，在台灣學英文的人都先學讀和寫，但是不曾和人交談，當有人用英語對談時就會被嚇到，他強調，「英語語言、溝通工具，說和寫是必須的，這樣才能學到標準腔調！」鼓勵想學好英文的人要常開口，「如果沒有對象就自言自語」，雖然有點奇怪， 但絕對有效。

林易前日將影片放上已有5000多人訂閱的Youtube頻道，爸爸說，影片是父子倆共同創作腳本，由林易翻成英文說明，還把5歲練習英文及卡通等影片置入剪輯，短短5分鐘影片把學英文變成有趣的事，很是精采。

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林易在升國二的暑假通過中級全民英檢。（記者蔡淑媛攝）

林易通過中級全民英檢，感謝爸爸從小讓他快樂有趣接觸英文。（記者蔡淑媛攝）

林易創作影片以全英文說明學英文的歷程和訣竅。（記者蔡淑媛翻攝）

林易創作影片分享學英文的歷程和訣竅。（記者蔡淑媛攝）

林易肢體張力過強，經長期復健，現在學會單琴和烏克麗麗。（記者蔡淑媛攝）

林易3年前為台北世大運創作主題曲，世大運執行長蘇麗瓊特別上台贈送禮物致意。（記者蔡淑媛攝）

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