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轉傳假新聞！江啟臣line群組引發爭議

台中市議員張瀞分在立委江啟臣line群組中轉傳假新聞遭質疑。（民眾提供）

台中市議員張瀞分在立委江啟臣line群組中轉傳假新聞遭質疑。（民眾提供）

2019-11-06 22:11:41

〔記者歐素美／台中報導〕民眾爆料，台中市議員張瀞分在立委江啟臣line群組「幸福啟程家族」中轉傳假新聞，指稱駐日代表謝長廷未經國會同意，擅自將產權由「中華民國改為台灣」，遭日本裁罰7千萬日圓；其實這則假新聞早在2017年就遭外交部打臉，藍營卻私下廣傳，其心可議；張瀞分回應指稱，不知是假新聞，現在新聞真假難分，將收回處理。

張瀞分在立委江啟臣line群組「幸福啟程家族」中轉貼「被封殺的電視新聞」一文，內容指稱指稱謝長廷擅自將在日房產登記由中華民國改為台灣，遭日本裁罰7千萬日圓。群組裡還有人馬上表示要借轉貼。

事實是，我國與日本於1972年9月29日斷交，日本於同年12月1日成立「財團法人交流協會」；我國也於同年12月2日成立「亞東關係協會」，作為兩國間事務溝通與互動平台，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等非政府間實務關係。2017年1月1日日本的「財團法人交流協會」更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」後，亞東關係協會亦於2017年5月17日更名為「台灣日本關係協會」。

外交部指出，因台日無邦交，我國駐日代表處館舍產權未能以「中華民國」名義登記，而是以「駐處名稱加館長姓名」登記，是不得已的權宜措施，但審計部認為，雖長年未辦理更名登記，尚未影響我國權益，但中華民國財產以館處與個人名義同步登記，並不合理，要求外交部應爭取日本協助改正。

外交部過去雖與日本提出交涉協商可能方案，但我國未能獲得外交特權待遇，若變更名義登記，依日本現行法規，須繳納約7千萬日圓（約合新台幣2100萬元）的「登錄免許稅」稅賦，且恐須接受日本相關主管機關監督，致雙方仍在交涉中。

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