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中捷綠線噪音擾人 全線設置隔音牆

捷運綠線遭批噪音擾人，台北捷運局同意除了一、二處無法設置隔音牆，全線設置。（記者蘇金鳳翻攝）

捷運綠線遭批噪音擾人，台北捷運局同意除了一、二處無法設置隔音牆，全線設置。（記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-06 18:30:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線明年通車，去年到今年試營轉期間，遭民眾批評噪音擾人，立院交通委員會今天要求全部設隔音牆；台北捷運局當場承諾將除G14至G15站體間跨越環中路高架橋部分、及G16站因緊鄰台鐵軌道皆無法施作工程，捷運綠線全線將增設隔音牆。

立法院交通委員會召集委員童惠珍、立委沈智慧等人在交通部長林佳龍、台中市副市長陳子敬等官員陪同下，今天到台中考察交通建設。沈智慧說，捷運綠捷採鋼軌鋼輪，去年今年在試運轉的過程中，發出刺耳的聲音，住戶自己測高達80分貝，有人嚴重失眠。

沈智慧希望捷運局能更改為膠輪，也應全線設隔音牆，降低噪音。

交通局強調，經15個點的實地監測，只在烏日區建國路的光日路口處，噪音超出標準值，將會增設隔音牆。

台北捷運局說，同意全線設置，但因為有一、兩個點要跨越高架橋無法設置，因此除G14至G15站體間跨越環中路高架橋部分及G16站因緊鄰台鐵軌道無法施作工程，捷運綠線全線將增設隔音牆。

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