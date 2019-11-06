台中捷運延長大坑段 林佳龍同意爭取前瞻計畫補助

捷運延長大坑段預算，林佳龍同意爭取前瞻預算補助（台中市交通局提供）

2019-11-06 19:04:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院交通委員會6日到台中市視察，台中捷運綠線於明年底通車，立委沈智慧希望交通部能夠儘速核定捷運綠線延伸到大坑建設預算，並且列入前瞻計畫預算；交通部長林佳龍表示，目前大坑延伸段的綜合規劃可列入第一階段第二期前瞻，建設經費則優先列入前瞻預算第二階段中，但前提也請立委要支持前瞻預算的通過。

立法院交通委員會召集委員童惠珍、立委沈智慧等人在林佳龍、台中市副市長陳子敬等官員陪同下，到台中考察交通建設，立委對於綠線捷運延伸大坑與彰化、請交通部提出進度及規劃的說明。

市府捷運處表示，捷運綠線有18座車站，去年啟動試運轉，明年底全線通車，除了延伸至彰化168.83億元已獲得前瞻預算補助，還有延伸到經補庫、也就是大坑段79.61億還在進行可行性研究中。

大坑延伸段則是從舊社站向東沿著松竹路至經補庫止，增設軍功路口站、軍福十六路站共2站，全長2.49公里。

沈智慧強調，大坑不但具有觀光效益，且住戶日益增加，因此大坑線延長有其必要性，市府9月提案後，交通部卻未回應，請中央快核定，同時她希望能納入前瞻預算補助中，大坑延長線才能儘早有預算動工。

林佳龍表示，市府今年9月將修正後的可行性研究報告書提鐵道局，下週會提報交通部，交通部將在1個月內審查通過。

林佳龍表示，大坑延伸線的綜合規劃可列入前瞻預算第一階段第二期，至於建設經費的79.61億元，將優先列入前瞻預算第二階段中，未來可想像大坑5至10年的發展。

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