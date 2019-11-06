中市19家申請無薪假 僅1家通過

勞工局強調，無薪假需經過勞資協商同意。圖為勞工工作示意圖。（勞工局提供）

2019-11-06 16:41:13

〔記者張菁雅／台中報導〕受美中貿易戰影響，製造業訂單減少。台中市政府勞工局長吳威志今日表示，今年截至10月31日止，台中市共有19家廠商主動向該局通報實施無薪假，僅有1家符合勞動部規定，員工約50人，已由市府協助通報中央，並立即聯結勞動力發展署提供相關資源協助。

市議會今日進行民政業務質詢，市議員陳本添關心企業實施無薪假的相關輔導與協助作為，並指出，外傳台中某家上市工具機大廠也放無薪假。勞工局澄清，該公司沒有通報無薪假，也沒有申請勞資爭議，針對資遣勞工部分，業者都依法通報。

吳威志表示，「無薪假不是雇主可以恣意妄為的權利」，雇主若要放員工無薪假，須符合勞動部規定，事業單位應優先考量減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人的福利、分紅等，如仍有必要減少勞工的工時及工資，也要先透過勞資會議協商，並經過個別勞工同意後簽訂「書面協議」，事前向勞工局通報才能執行。

根據勞工局統計，今年1月至10月31日止，台中市共有19家廠商主動向勞工局通報，其中13家為科技製造業、4家為國際貿易業，另有醫療保健業1家、批發零售業1家，通報勞工人數達1064人。

但勞工局實地訪視後認定有10家是非受景氣影響，包括某些廠商美國線沒有訂單，但其他生產線仍繼續生產；有的是本勞休無薪假，外勞繼續上班；或者員工放無薪假，但負責人或高階經理人仍領薪水。

19家廠商中，僅有1家符合實施無薪假規定，員工約50人，勞工局已通報勞動部，並立即聯結勞動力發展署提供相關資源協助。

吳威志表示，市府將持續關注事業單位實施減少工時情形，並獨家設置警示機制，針對瀕臨歇業、停業的業者加以列管，目前列管約500家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法