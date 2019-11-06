台中空品比宜蘭及台北好 汰換燃油鍋爐改燃氣奏功

11/5台中豐原、大里、西屯測站及彰化市的空氣比宜蘭縣及台北市好。（圖擷取自莊秉潔臉書）

2019-11-06 15:03:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市豐原、大里及西屯空品測站5日監測數據，在全國77測站分別排序3、5、7，空氣品質比宜蘭及台北好，中興大學環工系教授莊秉潔今（6）日說，主要歸功於台中大部分燃油鍋爐改成燃氣，又有火炎山保護，才能出現台中好空氣的情境。

莊秉潔在臉書說，根據環保署環境即時通APP顯示，5日彰化市空品測站PM2.5僅12μg/m3，居然比宜蘭縣所有測站都來的好，排序第8名。宜蘭市又比台北市除陽明山站以外的所有測站好。豐原、大里測站各11μg/m3、西屯測站12μg/m3又比彰化市來的好。

莊秉潔提醒，去年入秋後就發現，受境外中國影響期間，台中市區的空氣就比台北好，主要是台中大部分燃油鍋爐改成改燃氣。不過5日彰化市及線西站的空品排序能如此大幅改進，主要因受其上風處台中電廠，歷史性減排7成以上有關。

莊秉潔指出，快回到1990年前，大家普遍認為台中的空氣比台北來的好的歷史記憶情境了。不過，台灣北部受境外中國之影響，5日空氣品質稍差。而台中市區有火炎山保護，才能出現台中市空氣比台北及宜蘭好的情境。

台中推動燃油鍋爐改成燃氣，市府2015年前市長林佳龍任內開始補助業者，汰換燃油鍋爐改燃氣鍋爐，後來更加碼補助，目標2019年前汰換全市181座列管重油鍋爐，11所學校也改用燃氣鍋爐，此政策不僅備受學界肯定，更獲中央採納推廣至各縣市實施。

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