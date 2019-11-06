大叔用虛擬身分證號碼訂火車票…代價1萬元

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照）

2019-11-06 15:23:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市47歲陳姓中年男子，去年12月與今年4月，4度用「身分證虛擬產生器」，產生的虛擬身分證號碼，向台灣鐵路管理局訂購4張車票，台鐵發現異常報警查獲，他辯稱是要搭火車到中壢跟跟一位網友見面，網友要他拍下訂購車票的記錄畫面，要到車站來接他，他卻不想讓網友得知自己的真實身分證字號，檢方懷疑他瞎扯，但考量他犯行為害不大，給他緩起訴處分，條件是支付公庫1萬元。

陳男是在去年12月30日中午11時許，今年4月6日晚間9時許，上網到台鐵的訂票系統，訂下台中往返中壢的車票4張，台鐵察覺異狀，轉交鐵路警察局台中分局偵辦，警方查獲是陳男所為。陳男說，他想跟網友見面，網友想到中壢車站接他，要他把訂票記錄拍照傳給網友，他又不想讓網友得知自己的身分證號碼，才會多此一舉，用上述手法訂票。

檢方懷疑他上述說法瞎扯，但也沒有他從事其他犯罪的證據，檢方認為他觸犯偽造文書罪，以及鐵路法的「以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備而購買車票」，可處5年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金，但考量陳男坦承犯行、危害程度不大，給予緩起訴處分，條件是支付公庫1萬元。

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