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學藝不精？假冒「高富帥」詐134名女人 演2個月沒騙到半毛錢

台中地院認定陳男是「假戀愛真詐財」集團的首腦，組織犯罪部分判刑3年2月，強制工作3年，詐欺未遂部分共134罪，每次判刑10月，合併執行徒刑7年2月，可上訴。（示意圖）

台中地院認定陳男是「假戀愛真詐財」集團的首腦，組織犯罪部分判刑3年2月，強制工作3年，詐欺未遂部分共134罪，每次判刑10月，合併執行徒刑7年2月，可上訴。（示意圖）

2019-11-06 15:25:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市的男子陳恆彰（44歲），2017年組成詐欺集團，招募劉姓男子等共犯，盜用帥哥照片當起愛情騙子，假冒「高富帥」於中國交友網站詐騙中國女人，不料，可能學藝不精，這群騙子花了2個月時間，與134名中國女子搭上線談感情，卻無一人受騙，陳男分文未得，反而得支付手下共犯吃飯零用錢，他全盤否認犯行，台中地院認定他是「假戀愛真詐財」集團的首腦，組織犯罪部分判刑3年2月，強制工作3年，詐欺未遂部分共134罪，每次判刑10月，合併執行徒刑7年2月，可上訴。

判決書指出，陳恆彰因戶籍設於金門，而有「金門哥」、「金門仔」的綽號，他在2017年初承租中市北屯區的民宅當詐欺機房，同年6月起陸續招募劉姓男子等4人，先於網路盜取帥哥照片，再到「世紀佳緣」等中國交友網站，假冒是「高富帥」的銀行經理、理財專員，與中國女人交往，再伺機以投資金融商品等名義詐財，同年8月9日中午，台中地檢署指揮警方偵破。

陳男於偵訊時全盤否認犯行，他辯稱說，只是暫時借住於機房，他沒有發起詐騙集團，也不認識劉男等騙徒，警方則從電腦紀錄中統計，此集團從2017年6月至被查獲為止，約2個月時間，陳男與手下與134名中國女子搭上線，於網路上談感情，但尚未詐得半毛錢。

共犯劉男供稱，陳男教導他，先到網路上看一些「詩情畫意」的文章，學習跟女人聊天，陳男會給他每天500元零用錢，但他雖與多名女子交往，但尚未騙到錢，洪姓共犯也說，陳男教導他虛構自己是「高富帥」的金融人員，再以虛構身分行騙中國女人，另外，警方也發現，陳男管理詐欺集團之外，高中畢業的他，也化名「陳建洲」，自稱是金融銀行的經理與理財顧問，向女人行騙，但沒有證據顯示這群騙子騙到錢。

台中地院認為，陳男組成詐欺集團，觸犯組織犯罪條例，判處徒刑3年2月，並應於刑執行前，令入勞動場所強制工作3年，至於共同詐欺取財未遂罪部分，法院認定他犯了134次罪（行騙134名中國女子未遂），每次判刑10月，在強制工作3年之外，共合併應執行徒刑7年2月，可上訴。

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