本土香菇滯銷 台灣菇類發展協會怨：中、越進口香菇太多

立委江啟臣到新社關心菇產業。（江啟臣服務處提供）

2019-11-06 13:28:49

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣為農民請命！邀集農委會、關務署、海巡署、食藥署、消保處、台中市農業局、新社區農會等昨至新社菇舍現勘，要求政府相關單位加強查緝中國走私香菇，協助台灣菇業發展；台灣菇類發展協會理事長陳宗明表示，走私中國菇、越南進口香菇倍增及國內消費市場萎縮都是造成本土香菇滯銷原因。

立委江啟臣表示，菇產業不僅是新社的重要產業，也是台灣農業的重要產業。農糧署統計，1998年每萬包香菇太空包可產出270公斤香菇，2008年下降到230公斤，了2015年更只能產出173公斤，產量大減100公斤，太空包產量逐年下滑，讓第一線菇農苦不堪言。

江啟臣說，新社成堆的香菇滯銷，無人收購，菇產業這幾年來面臨嚴峻考驗，尤其中國香菇會經由第三地，以合法掩護非法方式進入台灣市場，要求政府行政機關應動起來，立即啟動聯合稽查外，各地方政府也應定期查緝，另應儘速修訂零售商產地標示規範，強化賣家產地的標示，共同協助台灣菇產業的發展。

台灣菇類發展協會理事長陳宗明表示，新社香菇產量並未減少，但太空包個別產量大幅減少是事實，這涉及氣候、木屑及管理等問題；另中國香菇一直都在走私，市府也有持續取締，但新社香菇滯銷主因，在於越南進口香菇，原本半年限量144噸，今年光到6月就進口250噸，進口量太多，加上這幾年香菇價格高，年節送香菇禮盒減少，國人在家煮菜或包粽的也少，國內消費市場萎縮，都是本土香菇滯銷的原因。

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