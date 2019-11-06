菜市場內偷錢 小賊18小時就被逮了

潭子區潭水亭菜市場竊案，豐原分局接獲報案後，18小時即破案。（擷取自臉書）

2019-11-06 13:02:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區潭水亭附近市場，本月1日發生菜販放在小貨車上的錢包被竊案，豐原分局潭子分駐所於4日接獲報案，立即比對監視器畫面及車籍，以車追人，鎖定39歲林男涉嫌重大，經傳喚林男於5日到案說明，林男坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌函送台中地檢署。

警方指出，劉女在潭子區潭水亭附近傳統市場賣菜，11月1日13時許，發現其放置在小貨車駕駛座位裝錢的黑色腰包遺失，損失金額約1萬元；劉女請隔壁水果攤販協助調閱監視器，發現黑色腰包果然是被不明騎士竊走，於11月4日12時30分到潭子分駐所報案，並提供相關監視器畫面。

警方接獲報案後，立即展開偵查，並比對監視器畫面內容，以車追人，鎖定林姓男子（39歲）涉嫌重大，經通知林男於11月5日17時37分許到案說明，坦承犯案，表示因一時貪念才臨時起意下手行竊，全案依竊盜罪函送臺中地檢署偵辦。

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