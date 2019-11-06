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大雅違章工廠火警後停工 12萬罰款限期今天前繳納

群峪公司大雅廠房火災後，整個廠房被燒到塌陷。（記者歐素美攝）

群峪公司大雅廠房火災後，整個廠房被燒到塌陷。（記者歐素美攝）

2019-11-06 12:45:21

〔記者歐素美／台中報導〕群峪公司大雅工廠日前發生火災，造成兩名消防員喪命，工廠遭市府勒令停工歇業及罰款12萬元，但母公司及其他子公司持續營業引發質疑，記者今天到場發現大雅工廠火災後招牌已拆除，並未見有人車進出營運；都發局表示，業者有到市府領取罰單，最晚今天要繳款，否則將催繳，不成再強制執行。

群峪公司大雅廠房因違反不分區使用，屬違章工廠，火災後市府已勒令停工，並依規定罰款12萬元，限期今天前須繳款。

外界質疑群峪遭勒令停工，但其他母公司驗子公司還持續營運，貨車並四處趴趴走；經發局表示，停工僅限於火場所在地，登記在它處的群峪母公司仍是合法經營，其他門市也未接獲違規事證，所以照常營運。

記者今天到火災現場的大雅廠房查看，現場柵欄圍起，並無人車進出，門口的招牌也已拆除；附近業者表示，並未見群峪公司人員到場，廠房被燒後也未再營運。

都發局長黃文彬表示，群峪大雅廠房因違反分區使用，市府依違章處理，並罰款12萬元，業者於昨天曾到市府領取罰單，但繳款與否，要下班調查才了解，若業者未在期限內繳款，市府將催繳，若業者再不繳款，再送法院強制執行。

群峪公司大雅廠房火災後即停擺。（記者歐素美攝）

群峪公司大雅廠房火災後即停擺。（記者歐素美攝）

群峪公司大雅廠房在火災後，廠房前柵欄封鎖，未見人車進出。（記者歐素美攝）

群峪公司大雅廠房在火災後，廠房前柵欄封鎖，未見人車進出。（記者歐素美攝）

群峪公司大雅廠房在火災後，位於門口的招牌已拆除。（記者歐素美攝）

群峪公司大雅廠房在火災後，位於門口的招牌已拆除。（記者歐素美攝）

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