溪尾國小學生搭竹橋跨烏溪，體驗先人擺渡文化 （記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-06 12:29:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日溪尾里過去跟烏日隔著烏溪，當年的居民往返烏日，都是以竹筏作為主要交通工具，「擺渡文化」當地人重要人文歷史，為了讓小朋友了解自己的文化，溪尾國小安排一系列「烏溪學」，安排學生自行搭竹橋過烏溪，感受先人生活。

烏日溪尾里與烏日相隔著烏溪，過去溪尾人需要擺渡到烏溪才能到北岸的渡口，這是溪尾里非常特殊的人文歷史，為讓學生認識溪尾與烏溪的關係，學校開發「烏溪學」課程，列了一系列的課程讓孩子來探索當地人與烏溪關連。

溪尾國小校長沈翠蓮表示，溪尾里的居民與台中市的連接，在沒有中彰快速道路、中投公路及高速公路以前，需以人力擺渡過溪至對岸，在沒有溪尾大橋之前，溪尾里民要遶遠路才能到烏日，現今溪尾雖然還是偏僻，但是與烏日距離拉近了。

然而，擺渡文化是當地一段有趣且不能忘的人文歷史，從竹子的了解、綑紮、運用至竹子的藝術是難得的文化課程，因此溪尾國小開發烏溪學，並以「擺渡過溪」為元素。

學校在今年三月安排小朋友繫竹筏，成功擺渡烏溪，沈翠蓮表示，在此之前先教烏溪水域及安全問題，還請專家教學生如繫竹筏，三月成功擺渡一次，今年六月畢業典禮，原本想安排社區人一同分享成果，可惜當時已是汛期，當天烏溪因雨暴漲，改「陸上行舟」。

烏溪有豐水期和枯水期，豐水期造筏擺渡，枯水期搭橋渡溪，不同季節人與溪的互動也不同。

因此本學期課程，便是模仿前人將夏季的竹筏拆開後，重組成竹橋，從不同的渡溪活動體驗烏溪的地理水文。

上週學校教學生拆竹筏，改搭竹橋，雖然只有三十多位學生，大家都拆、搭得很開心，學校特在5日下午進行搭竹橋過烏溪的戶外教學活動。

學校先把竹橋載到烏溪，再在菜竹籃內裝滿石頭當成橋墩，再把竹橋塔，便成為一座竹橋，小朋友走上自己塔的竹橋，雀躍不已，也學了一堂都市小朋友都上不了的課，也更愛家鄉。

溪尾國小學生搭竹橋跨烏溪，體驗先人擺渡文化，在烏溪水量小時就搭橋過溪 （記者蘇金鳳翻攝）

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