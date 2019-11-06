力挺陳柏惟「自己人」 中市議員掛上小英3人合體看板

要翻轉海線，市議員陳世凱掛上與總統蔡英文、立委參選人陳柏惟合照競選看板。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-06 07:26:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第二選區的立委參選人是民進黨與台灣基進共推台灣基進發言人陳柏惟，未來選舉公報黨籍載明是台灣基進黨，民進黨市議員陳世凱這幾天一口氣掛上了6面他與蔡英文、陳柏惟3人合照的競選看板，陳世凱說，為了讓支持者知道陳柏惟是「自己人」，因此先用掛看板方式，未來會帶著陳柏惟掃街。

陳柏惟跟第五選區的莊競程都是生面孔，但是莊競程是民進黨籍，而陳柏惟則是民進黨與台灣基進黨合推，對選民多為傳統型的第二選區而言，在投票當天，民進黨支持一看到陳柏惟的黨籍，可能會誤以為陳柏惟不是「自己人」而拒投。

民進黨烏日大肚龍井市議員陳世凱為了讓第二選區的支持者能認識陳柏惟，除了3日在自己的服務處先成立挺小英及陳柏惟後援會，這一、二天還在烏大龍地區，一下子掛上了6面他與小英及陳柏惟合照的競選看板，比其他市議員還多。

陳世凱表示，陳柏惟是高雄人，本來第二選區的民眾就較為陌生，又因為是台灣基進黨，未來選舉公報上印的就是台灣基進，他擔心支持者以為陳柏惟不是民進黨就不蓋章，會影響到陳柏惟的得票率。

陳世凱表示，2016立委選舉，他雖然失利，但只差對手5千多票，因此只要把支持他的票轉移給陳柏惟，再加上陳柏惟的口才及能力，陳柏惟是可能勝選。

因此他在為小英掛上競選看板的同時，也加入陳柏惟，而且一下子掛上6面，以後還會陸續增加，並且陪著陳柏惟掃街及站路口。

至於沙鹿及霧峰，陳世凱表示，會麻煩楊典忠及李天生、林德宇協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法