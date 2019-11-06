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新郎不是我 渣男將前女友性愛片PO色情網被罰50萬

楊男竟把前女友性愛影片、生活照剪輯後，附上姓名，散佈各大色情網站。（情境照）

楊男竟把前女友性愛影片、生活照剪輯後，附上姓名，散佈各大色情網站。（情境照）

2019-11-06 06:07:12

〔記者楊政郡／台中報導〕楊姓男子得知前女友已有婚配對象，竟把往日兩人性愛影片、前女友生活照剪輯後，還附上前女友姓名，散佈各大色情網站，女子請求損害賠償，楊男哭窮說他經營麵攤，現已停業，還有孩子要養，最多能賠10萬，法官認為影片內容極其私密，文字更是私生活露骨不雅的負面描述，楊男賠償50萬為適當。

台中地院判決書指出，楊男與女子「守貞」（化名）交往期間，雙方合意性愛並拍下影片，平日供兩人私下觀賞，不料兩人分手後楊男並未刪除，且楊男去年底得知守貞已有婚配對象，竟將性愛影片散布於各大色情網站，一旁剪輯守貞的生活照及文字介紹，極其露骨與不堪。

經友人發現後告知守貞上情，守貞認為隱私權及名譽權受損，請求損害賠償200萬元。

楊男坦承犯案，辯稱他的麵攤還賠錢、收入不佳，現已停業，還需扶養幼子，最多只能賠10萬元。

法官認為，楊男擁有是兩人交往時合意拍攝性愛影片，非竊錄或脅迫手段取得，但楊男將其影片散布於色情網站，網路散佈速度快且廣，遭第三人下載重製或再轉行散布機率極高，已難予完全回收、刪除，其損害難以量化。

被害人請求隱私權及人格權損害賠償有理，被害人狀態仍持續存在，致她精神上受極大的痛苦，楊男辯稱事發後已刪除影片，但卻無法證明是否被轉載的也能收回，審酌影片內容極其私密，一般女性都不願被親密愛人以外之人所見，而附加之文字更是被害人私生活露骨不雅的負面描述，足以貶損被害人人格及名譽，應該賠償50萬元為適當。

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