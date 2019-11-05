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來逛「小王子」的玫瑰園！ 台中花毯節11/9新社登場

台中花毯節有「小王子」的玫瑰園，9日起新社飄香。（記者蘇孟娟攝）

台中花毯節有「小王子」的玫瑰園，9日起新社飄香。（記者蘇孟娟攝）

2019-11-05 22:41:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際花毯節3年前為了替台中花博暖身，移師到后里舉辦，睽違3年後，今年重回新社，除了有獲法國聖．修伯里協會授權的「小王子」主題，設計長達200公尺的玫瑰圖騰等小王子意象，更結合新社花海、中台灣農業博覽會3合1共同舉行，盼「強勢回歸」增加活動豐富性。

台中市長盧秀燕今天宣布兌現競選政見，她說，台中國際花毯節2016年移師后里後，地方民意希望能恢復回到新社舉辦，今年不但移回新社舉辦，更與農委會種苗改良繁殖場的新社花海及邀苗栗、彰化及南投等縣市共同參與的中台灣農業博覽會3合1，合計約投入1億元經費，將是全台11月底前最有看頭的活動。

觀旅局長林筱淇說，今年花毯節取得法國聖修伯里協會正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，占地1.8公頃，使用近25萬株花草打造立體花卉藝術裝置；主花毯裝置「玫瑰星球」會在活動期間的整點，以機械動態方式呈現小王子與玫瑰相逢場景。

另有使用10色花卉完成的200公尺玫瑰圖騰及由千朵新鮮玫瑰布置的花艷廊道，預計將成為活動吸睛的打卡熱點。

此外，由農委會種苗改良繁殖場推動的新社花海，除了展現花卉主題，另有可食地景及種苗場的研發成果展示；中台灣農業博覽會則行銷中彰投苗休閒農業、精緻農業等特色等。

觀旅局指出，活動將在9日到12月1日在新社區農委會種苗場第二苗圃推出；市府配合展期規劃豐原、太原、東勢及櫻木花道等四條接駁路線，籲民眾多加利用避免塞車掃興。

台中國際花毯節的主花毯「玫瑰星球」。（台中市觀旅局提供）

台中國際花毯節的主花毯「玫瑰星球」。（台中市觀旅局提供）

台中花毯節將結合新社花海等3合1活動盛大舉行。（記者蘇孟娟攝）

台中花毯節將結合新社花海等3合1活動盛大舉行。（記者蘇孟娟攝）

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