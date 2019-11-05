8旬榮民找士官長謝恩 貼心女警助完成心願

台中一名周姓老翁（右）想找士官長敘舊報恩，太平派出所女警高郁晴（左）貼心協助讓老翁圓夢。（記者陳建志翻攝）

2019-11-05 21:29:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名82歲周姓老翁，昨天獨自走進太平派出所，手拿一張寫有葉姓老士官長名字和住址的字條詢問：「可以幫忙我找他嗎？」值班女警高郁晴詢問後，才知道老翁想感謝士官長從軍時的照顧，希望有生之年能再見一面，女警協助查詢資料無所獲，不放棄積極聯絡國軍退輔會，雖得知士官長已經過世，但還是聯絡到士官長的女兒到場，雙方相談甚歡，圓了老翁的心願。

太平警分局太平派出所警員高郁晴，昨天值班時，這名82歲周姓老翁走進派出所，表示自己是榮民，已經退伍好幾十年，因當兵時受到葉姓士官長的照顧，雖然雙方已經多年不見，但心理一直掛念這件事，希望有生之年能再和他見一面，當面再敘舊感謝。

女警詢問老翁是否有士官長資料？老翁拿出一張寫有「葉XX、民國5年、北屯區XX路」的字條，女警立刻查詢資料，但因當地已經重劃無所獲，不過女警知道這是老伯伯的心願，持續想辦法幫他聯絡，決定詢問國軍退輔會，沒想到皇天不負苦心人，接電話的人剛好認識這位士官長，告知士官長已經過世多年，但可協助聯絡他的女兒。

老士官長女兒得知老翁心願，專程趕到派出所和他見面，聊起記憶中的往事感觸良多，也告知老翁父親已在多年前過世，最後雙方互留聯絡方式，以另一種方式圓滿了老翁的心願，兩人都對於女警貼心聯繫讚許有加。

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