高中生2張手機照 雙獲攝影界奧斯卡榮譽獎

黃越謙手機拍攝的「Mess」作品獲IPA國際攝影大賽專業組榮譽獎。（黃越謙提供）

2019-11-05 22:22:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學附屬高中高三生黃越謙，愛用手機拍下隨想感觸，今年他首次嘗試挑戰有「國際攝影界奧斯卡」之稱的IPA國際攝影大賽，陰錯陽差以高中生身分報名專業組，投稿2件手機攝影作品，雙雙獲「榮譽獎」獎項，「美麗的錯誤」成台灣之光。

黃越謙挑戰的IPA國際攝影大賽（International Photography Awards，簡稱 IPA），素有「國際攝影界奧斯卡」之稱，每年吸引全球專業、非專業性及學生等攝影愛好者角逐，今年台灣有22人獲獎，黃越謙以高中生的身份報名最高等級的專業組，投稿兩張以手機拍攝的照片都得到榮譽獎（Honorable Mention）獎項。

黃越謙受到從事攝影工作的舅舅啟蒙，讀幼兒園起就開始接觸相機，更學著用攝影記錄所見所聞，但拍到國中時常有「知音難覓」挫折，一度暫停攝影興趣。

升上高中後，偶然遇到有陌生人看懂他的攝影作品，激勵他重拾攝影興趣，加上手機相機功能日新月異，高二起他開始專注用手機攝影大量創作，熱衷透過影像表達想法。

黃越謙說，眼睛看到的事物往往是整體性，透過攝影能「聚焦在攝影者想讓人聚焦的地方」，傳達眼睛看不到的感覺，甚至感受到創作者的感受，是攝影最有魅力之處；已立志未來要走影像創作之路的他，在舅舅的介紹下得知IPA國際攝影大賽之於攝影界的地位，嘗試挑戰藉以衡量自己的攝影實力。

但高三生時間有限黃越謙直到徵件截止前一天才報名，事前不清楚大賽還分專業、非專業及學生組，網路報名時他只注意點選手機創作類，陰錯陽差點選到專業組且完成報名，直到接獲大會通知獲獎訊息時，才喜出望外地驚覺原來犯了「美麗的錯誤」。

黃越謙報名兩件作品中，一張是在韓國人氣景點東大門設計廣場前偶然拍下的瞬間，他看著眼前人來人往，正巧有瞬間人潮似乎凝結，僅剩一個女生低頭滑手機，形成很特殊的氛圍，他趕緊拿起手機拍攝下約僅一秒鐘的空白瞬間，完成「Disconnected」作品；他的感覺是現代人習慣用手機跟人溝通，若有一刻手機斷訊即可能讓人陷入與外界失去連結的焦慮。

另一件是畢業旅行途中在高雄一處餐廳前拍攝的作品，原是人進人出的混亂場面，他突然看到餐廳裡外各有一對情侶，因距離的不同正巧顯示出情感的疏離與親密對比，加上窗外的藍天與大海形成的藍白分明色調，他按下瞬間影像呈現情感張力的「Mess」作品，也受肯定。

受獎項激勵黃越謙8日起也將在校內舉辦「聽說…人類是群居動物」的手機攝影個展，用80張作品說故事，盼讓參觀者在眼睛觀賞作品之餘，也能從照片中感受到聽、說等不同的感官體驗；他的作品同時也將義賣，所得捐世界展望會，黃越謙說，希望讓自己拍出來的照片具有能助人甚至改變世界的價值。

黃越謙手機拍攝的「Disconnected」作品獲IPA國際攝影大賽專業組榮譽獎。（黃越謙提供）

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