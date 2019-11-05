為植物人募款 玖壹壹草屯囝仔獻唱 洪慈庸當愛心大使

草屯囝仔在創世舉行歲未演唱會募款獻唱，洪慈庸也擔任活動愛心大使。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-05 22:54:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕愛要發光！創世基金會與台中市新藥師公會將在本月24日舉行歲末同樂會，籌募植物人安養費用及明年1月寒士吃飽30尾牙活動，台中在地天團玖壹壹、草屯囝仔及賴慈泓將到場熱情開唱，今天草屯囝仔先演唱「遙遠的路途」為活動熱身，愛心大使洪慈庸也到場呼籲民眾做愛心、踴越參與。

草屯囝仔今天特別到創世台中院獻唱「遙遠的路途」現場有植物人也聽得醒來，展露笑容，草屯囝仔說，這首歌也代表他們十年創作、堅持夢想的歷程，也獻給植物人家屬照顧的辛苦，希望為大家打氣。

草屯囝仔也說，最近有粉絲出車禍昏迷，家屬轉達希望能唱「遙遠的路途」打氣，他們也為粉絲錄音唱歌和打氣，前兩週成功甦醒，讓他們更覺得有意義，做音樂的初衷就是希望帶來好的影響。

草屯仔說，去年在師兄玖壹壹帶領下宣傳創世活動，今年更用心研究活動內容，瞭解募款安養植物人，並且明年1月辦桌邀寒士吃飽已經舉辦多年，讓更多弱勢者也吃飽、有小紅包拿，溫暖過年。

洪慈庸也致辭說，盼民眾小額募款做愛心助創世，就像她選舉也是小額募款累積，身為這次活動的愛心大使，也會努力在平台多宣傳。

台中市新藥師公會連續4年為創世舉辦募款活動，從梧棲路跑、龍井焢窯、草悟道萬人園遊會，到今年的演唱會及同樂園遊會，理事長邱建強與台中院長陳韋龍說，這次捐2張發票即可入場，5張有小禮物，還有獎徵答、趣味闖關及30攤吃喝玩樂攤位。

草屯囝仔在創世舉行歲未演唱會募款獻唱。（記者蔡淑媛攝）

草屯囝仔在創世獻唱，洪慈庸也擔任活動愛心大使。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法