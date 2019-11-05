為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

用餐加收10％服務費 遭質疑變相增加營業額

台中市議員張耀中（右2）質疑餐廳收取10％服務費的合理性。（記者張菁雅攝）

台中市議員張耀中（右2）質疑餐廳收取10％服務費的合理性。（記者張菁雅攝）

2019-11-05 21:38:06

〔記者張菁雅／台中報導〕到餐廳用餐通常會加收10％的服務費，台中市議員張耀中今日質詢時指出，日前有外國人士付帳時質疑這筆服務費不是給服務人員，而是加到餐費中，這是增加營業額，台灣是法制國家，竟然會出現這種情況。

張耀中說，日前有外國友人到餐廳用餐，為了10％服務費而與業者有些爭論，因為台灣的服務費是由業者收取，並非給服務人員，且費用通常在菜單最下方註明，客人點餐後就代表同意給付服務費。

張耀中指出，店家收取服務費，最後卻是加價申報營業稅，計算在營業額中的一部分，有沒有消費廣告揭示不實的問題？數年前，北部國稅局曾主張餐飲加價的10％服務費不應用一般營業額課稅，而應用特別收入課稅。

張耀中舉其他國家消費情形為例，包括帛琉不收服務費，美國紐約得給20％起跳的小費，但小費是給員工，老闆一毛錢都不會拿，日本則沒有收小費及服務費的習慣，泰國、越南等國就是小費國家，給多給少都可以，就是不能不給。

他認為，消費定價已包含服務的人事成本，如果主管機關沒有明文規定或者明確解釋，很容易造成消費糾紛，建議相關局處研商辦法，讓商業機制正常健全發展。

法制局長李善植說明，餐飲業者若收取服務費，應據實告知消費者，市府將請事業主管機關衛生局函知餐飲業者，做好資訊揭露工作。另外，若業者收取的服務費未轉交服務人員，而是變相成為業者的個人收入，將有違消費者給付服務費的初衷，且有損實際服務人員的權益，業者實應檢討改正，市府也會加強宣導，保障市民權益。

勞工局長吳威志也說，服務費本身就是因勞工服務而產生，市府將會站在維護勞工福利的立場，為勞工爭取權益。

副市長楊瓊瓔則分享，約在80年代，在台中火車站上廁所要收5元，當時就提出討論，現在台中火車站廁所已經不收費；而台灣餐廳收取服務費的習慣已行有年，要怎麼改變店家收費習慣，市府會仔細研討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
外國客不付一成服務費 聲稱字太小看不見
2019-06-02 13:08

外國客不付一成服務費 聲稱字太小看不見
藍委提10％服務費納入工資 商總：不懂產業又沒經驗
2018-12-27 21:38

藍委提10％服務費納入工資 商總：不懂產業又沒經驗
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
一成服務費是否合理？外國人這樣說險被告
2016-12-05 11:36

一成服務費是否合理？外國人這樣說險被告
10％服務費要歸誰？ 消保官、律師說分明
2016-10-18 23:31

10％服務費要歸誰？ 消保官、律師說分明
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

網友回應

臺中市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播