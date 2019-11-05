用餐加收10％服務費 遭質疑變相增加營業額

台中市議員張耀中（右2）質疑餐廳收取10％服務費的合理性。（記者張菁雅攝）

2019-11-05 21:38:06

〔記者張菁雅／台中報導〕到餐廳用餐通常會加收10％的服務費，台中市議員張耀中今日質詢時指出，日前有外國人士付帳時質疑這筆服務費不是給服務人員，而是加到餐費中，這是增加營業額，台灣是法制國家，竟然會出現這種情況。

張耀中說，日前有外國友人到餐廳用餐，為了10％服務費而與業者有些爭論，因為台灣的服務費是由業者收取，並非給服務人員，且費用通常在菜單最下方註明，客人點餐後就代表同意給付服務費。

張耀中指出，店家收取服務費，最後卻是加價申報營業稅，計算在營業額中的一部分，有沒有消費廣告揭示不實的問題？數年前，北部國稅局曾主張餐飲加價的10％服務費不應用一般營業額課稅，而應用特別收入課稅。

張耀中舉其他國家消費情形為例，包括帛琉不收服務費，美國紐約得給20％起跳的小費，但小費是給員工，老闆一毛錢都不會拿，日本則沒有收小費及服務費的習慣，泰國、越南等國就是小費國家，給多給少都可以，就是不能不給。

他認為，消費定價已包含服務的人事成本，如果主管機關沒有明文規定或者明確解釋，很容易造成消費糾紛，建議相關局處研商辦法，讓商業機制正常健全發展。

法制局長李善植說明，餐飲業者若收取服務費，應據實告知消費者，市府將請事業主管機關衛生局函知餐飲業者，做好資訊揭露工作。另外，若業者收取的服務費未轉交服務人員，而是變相成為業者的個人收入，將有違消費者給付服務費的初衷，且有損實際服務人員的權益，業者實應檢討改正，市府也會加強宣導，保障市民權益。

勞工局長吳威志也說，服務費本身就是因勞工服務而產生，市府將會站在維護勞工福利的立場，為勞工爭取權益。

副市長楊瓊瓔則分享，約在80年代，在台中火車站上廁所要收5元，當時就提出討論，現在台中火車站廁所已經不收費；而台灣餐廳收取服務費的習慣已行有年，要怎麼改變店家收費習慣，市府會仔細研討。

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