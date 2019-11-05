身障機構產品哪裡買？中市府官員一問三不知

台中市議員送身障機構產品給副市長楊瓊瓔（右3），呼籲市府提高採購率。（記者張菁雅攝）

2019-11-05 17:01:22

〔記者張菁雅／台中報導〕依據法律規定，政府機關、學校採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務應達比率5％，但去年台中市有4所學校採購金額是零。台中市議員鄭功進今日質詢時抽問民政局長吳世瑋、西區區長王瑞嘉，哪裡可以買到身心障礙機構產品，居然一問三不知，王瑞嘉甚至回答「要google才知道」。鄭功進說，連市府官員都不知道，更何況市民。

鄭功進在議會質詢時表示，截止今年10月底，台中市身心障礙人口突破12萬5000人，6都排名第3，以中西東南區為例，就有近1萬5000人。鄭功進當場隨機詢問吳世瑋、王瑞嘉，哪裡可以買到身心障礙機構產品，兩人都無法回答，王瑞嘉甚至回答「要google才知道」。

鄭功進指出，去年台中市有4所學校採購金額是零，明顯違反「身心障礙者權益保障法」；加上官員剛剛的回答，都不知道該去哪裡採購身心障礙機構產品，更何況一般市民。

鄭功進建議，市府應優先建置愛心採購平台及APP，除了傳統的春節、端午、中秋節慶外，也可結合光棍節、耶誕節等熱門節日，辦理線上促銷活動，讓市民一起做愛心。鄭功進也送上南區身障機構手作的牛軋糖給副市長楊瓊瓔，呼籲市府主動提高身障機構產品及服務的採購率，並協助身障機構行銷。

對此，社會局長彭懷真表示，2016至2018年採購身障機構產品或服務未達5％比例的機關，總計12個，社會局已發函請不符合比例單位依規自行懲處，並彙報衛生福利部備查。未來社會局也將主動提醒各機關注意採購比例。

社會局也表示，未來將運用各種管道增加身障優先採購產品曝光度，並於社會局社福地圖平台加入身障產品優先採購廠商相關資訊，提供民眾及市府相關單位查詢。

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