為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

梧棲漁港分3期10億元改造 濱海藝術廣場改善工程動土

濱海藝術廣場改善工程5日舉行動土儀式。（記者張軒哲攝）

濱海藝術廣場改善工程5日舉行動土儀式。（記者張軒哲攝）

2019-11-05 17:05:58

〔記者張軒哲／台中報導〕為推動台中漁港觀光發展，農委會規劃將台中梧棲漁港改造，分三階段挹注總經費10億元，濱海藝術廣場改善工程今日舉行動土儀式，預計明年5月完工，行政院長蘇貞昌致詞指出，漁港要拚國際化、發展觀光，讓遊客來到漁港消費。

梧棲漁港是中部最大漁港，假日遊客如織，但直銷中心相關設施老舊。農委會漁業署今天舉辦濱海藝術廣場改善工程動土典禮，立委顏寬恒、台中市副市長令狐榮達與多名民代出席，象徵梧棲漁港建設進入新的里程碑。

漁業署代理署長張致盛簡報指出，梧棲漁港自1984年開港，去年漁獲產量1928公噸、產值約3億元，去年遊客140萬人次，直銷中心營業額3.1億元，濱海藝術廣場預計明年5月完工，將改善直銷中心周邊環境，預期可吸引更多遊客造訪。

梧棲漁港改造第一階段辦理濱海藝術廣場改善、拍賣場遷建、製冰冷凍廠興建等工程，第二階段辦理堤防延伸、防風林公園及娛樂漁船售票區興建，第三階段辦理小船浮動碼頭新建、智慧路燈管理系統建置等。

蘇貞昌說，漁港要拚國際化要有冷鏈技術與漁獲不落地，才能讓漁產保鮮加值化，加上要發展觀光，讓遊客來到漁港消費，好的環境才能吸引民眾。

梧棲漁港將進行濱海藝術廣場改善工程。（記者張軒哲攝）

梧棲漁港將進行濱海藝術廣場改善工程。（記者張軒哲攝）

梧棲漁港將進行3階段改善工程。（記者張軒哲攝）

梧棲漁港將進行3階段改善工程。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
梧棲漁港兩店員工打架 佔廁所的傷人判賠3.5萬
2019-10-23 06:32

梧棲漁港兩店員工打架 佔廁所的傷人判賠3.5萬
華航翻了！是「撞名」的舢舨 不是飛機…
2019-07-05 17:24

華航翻了！是「撞名」的舢舨 不是飛機…
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
轉型國際觀光漁港 中央10年10億元改善梧棲漁港
2019-05-06 16:49

轉型國際觀光漁港 中央10年10億元改善梧棲漁港
扯！大西洋禁捕雙髻鯊 在台中僅80元就可買到
2019-01-13 16:45

扯！大西洋禁捕雙髻鯊 在台中僅80元就可買到
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

網友回應

臺中市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播