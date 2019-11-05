梧棲漁港分3期10億元改造 濱海藝術廣場改善工程動土

濱海藝術廣場改善工程5日舉行動土儀式。（記者張軒哲攝）

2019-11-05 17:05:58

〔記者張軒哲／台中報導〕為推動台中漁港觀光發展，農委會規劃將台中梧棲漁港改造，分三階段挹注總經費10億元，濱海藝術廣場改善工程今日舉行動土儀式，預計明年5月完工，行政院長蘇貞昌致詞指出，漁港要拚國際化、發展觀光，讓遊客來到漁港消費。

梧棲漁港是中部最大漁港，假日遊客如織，但直銷中心相關設施老舊。農委會漁業署今天舉辦濱海藝術廣場改善工程動土典禮，立委顏寬恒、台中市副市長令狐榮達與多名民代出席，象徵梧棲漁港建設進入新的里程碑。

漁業署代理署長張致盛簡報指出，梧棲漁港自1984年開港，去年漁獲產量1928公噸、產值約3億元，去年遊客140萬人次，直銷中心營業額3.1億元，濱海藝術廣場預計明年5月完工，將改善直銷中心周邊環境，預期可吸引更多遊客造訪。

梧棲漁港改造第一階段辦理濱海藝術廣場改善、拍賣場遷建、製冰冷凍廠興建等工程，第二階段辦理堤防延伸、防風林公園及娛樂漁船售票區興建，第三階段辦理小船浮動碼頭新建、智慧路燈管理系統建置等。

蘇貞昌說，漁港要拚國際化要有冷鏈技術與漁獲不落地，才能讓漁產保鮮加值化，加上要發展觀光，讓遊客來到漁港消費，好的環境才能吸引民眾。

梧棲漁港將進行濱海藝術廣場改善工程。（記者張軒哲攝）

梧棲漁港將進行3階段改善工程。（記者張軒哲攝）

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