邊走邊講電話遇強暴 友人即刻報警逮到壞蛋

示意圖。

2019-11-05 10:22:50

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市一名高中女生，凌晨時分獨行在東區旱溪東路，與友人以臉書通訊軟體對話中，被楊姓男子從背後摀嘴、強抱拖下堤防，強摸下體、襲胸，還強迫其口交，所幸友人從電話中聽到女生尖叫聲，斷訊後立即報警，楊男還未射精就聽到警笛聲由遠而近，趕緊落荒逃逸，警方調閱路口監視器鎖定楊嫌，到案後也坦承犯行，檢方依妨害性自主起訴。

起訴書指出，楊男（34歲）有強盜前科，今年7月22日凌晨騎機車在旱溪東路上徘徊，發現一名外表稚嫩的女生（未滿16歲高中生）一人獨行，認為有機可趁，凌晨約2時15分，夜深人靜，尾隨女生伺機而動，女生與友人正以臉書通訊軟體通話中，竟從後摀嘴、強行抱拖下堤防，女生尖叫一聲後手機掉落，被強行摸下體、襲胸，楊嫌喝令女生為他口交。

女生怕被進一步性侵，現場寂靜無人，難以求救，勉為其難為他口交，因此而被強制性交得逞。

可是女生被強摀嘴之際，友人在電話另一端聽到尖叫聲，隨即斷訊，友人機警立即報案處理，告知警方大致位置，所以警方鳴笛靠近時，楊男聽聞警笛落荒而逃。

警方調閱監視器，鎖定楊嫌倉皇逃跑畫面，楊嫌到案後坦承不諱，女生指認無誤，依強制性交罪起訴，楊嫌有強盜前科構成累犯，且被害人屬兒少法保護對象，依法必須加重再加重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法