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獨家》台中槍擊案陷羅生門 懷疑是「見不得光」債務

警方迅速在四小時內將陳男等人帶回偵辦。（記者許國楨翻攝）

警方迅速在四小時內將陳男等人帶回偵辦。（記者許國楨翻攝）

2019-11-04 22:27:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區仁義街一戶民宅昨深夜傳出槍響，警方趕抵現場發現一名男子腿部中槍，其友人也被押走一陣痛毆後才獲釋，幸兩人就醫後無大礙，追查後雖迅速逮捕四名疑犯，但雙方均對開槍原因避重就輕不願說清楚，案情陷入羅生門，警方懷疑內情不單純，不排除是「見不得光」債務衍生，正漏夜持續追緝開槍主嫌到案，釐清案情。

據了解，傳出槍聲的透天厝林姓女屋主表示，昨晚與3名男性友人在家中小聚，約在10時30分時突有起碼4人以上分持槍械及棒棍衝入屋內，表示在場34歲曾姓男子與他們有糾紛，準備強行帶走曾男遭拒，此時曾男的28歲吳姓友人見狀與對方理論，雙方一言不合發生肢體衝突。

期間有人開槍造成曾男左大腿中彈貫穿，歹徒見曾男倒地隨即將吳男強押上車，接著分乘3輛接應自小客逃逸，警方獲報後立即派員到場拉起封鎖線蒐證，在現場找到一顆彈殼，並協助將中槍曾男送醫，幸救治後沒有生命危險；同時將屋內其餘人員全數帶回分局製作筆錄，釐清事發經過及相關案情，並通報線上警網協尋被歹徒押走的吳男。

約一小時後，警方接獲他轄同仁通報，表示一名男子在向上路、河南路口遭一輛自小客丟包，且渾身是傷向路人求助送醫，警方研判可能是吳男火速趕往醫院確認無誤，他向警方說，被對方押上車後遭槍柄敲頭及棍棒痛毆，造成全身多處挫傷及右手骨折等傷勢。

案經警方組成專案小組第一時間調閱周邊路口監視器，掌握相關涉案車輛及對象，4小時內也就是今天凌晨將涉案3台車輛查扣到案，並將涉案的28歲陳姓男子等共4人帶回偵辦，但吊詭的是，陳男等人辯稱，他們只是負責開車，不知道同伴進入屋內究竟為何事，連同被害人對開槍原因也是避重就輕不願說清楚，且雙方口徑一致，均表示不認識開槍主嫌。

警方懷疑內情不單純，不排除是賭債或是其他撈偏門等「見不得光」債務衍生，正漏夜持續追緝開槍主嫌到案，釐清案情。

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