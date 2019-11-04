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中市公費流感疫苗15日開打 逾60歲加碼肺炎鏈球菌疫苗

公費流感疫苗11月15日開打，首批施打學生族群、醫事人員等。（記者黃鐘山攝）

公費流感疫苗11月15日開打，首批施打學生族群、醫事人員等。（記者黃鐘山攝）

2019-11-04 21:59:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕流感即將進入盛行期，台中市政府今年準備73萬劑四價流感疫苗，公費流感疫苗11月15日起開打外，衛生局今指出，再加碼針對60歲以上市民提供肺炎鏈球菌疫苗，攜帶身分證、健保卡，即可至各區衛生所或合約醫療院所免費接種。

衛生局說，公費流感疫苗將於11月15日開打，台中市準備73萬劑四價疫苗，第1波接種對象為高國中小學及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及6個月以上至6歲學齡前幼兒，109年元旦起為其他公費對象，請依時程完成疫苗接種，於農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力。

衛生局指出，肺炎為流感最常見的併發症，只接種肺炎鏈球菌疫苗，可降低3成流感、1成肺炎、7成侵襲性肺炎鏈球菌感染症住院風險，若與流感疫苗合併接種，可更明顯降低感染風險。

因此，市府特別對60歲以上市民提供免費肺炎鏈球菌疫苗，建議可優先接種肺炎鏈球菌疫苗預防肺炎重症威脅，等流感疫苗正式開打後再銜接接種流感疫苗。市民只要攜帶身分證、健保卡，即可至各區衛生所或合約醫療院所免費接種。

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