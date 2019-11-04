中火放流水超標引關注 台電：廢水場12月啟用

台中電廠放流水「硼」超標引發關注，台中電廠今天表示廢水處理場12月就可完工處理廢水。（記者陳建志攝）

2019-11-04 20:43:24

〔記者陳建志／台中報導〕立法院社福及衛環委員會今天在國民黨召委陳宜民召集下，邀集包括立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧與多位市議員一起到台中火力發電廠考察，針對放流水「硼」超標，實地了解廢水處理場施工進度與廢水處理情形，並要求4部燃煤機組在2座燃氣機組啟用後就需拆除而非備用；台電表示，廢水處理場12月底前就能啟用，在此之前放流水將不外排，至於4部機組備用，是讓電廠調度更靈活，對於降低空污反而有幫助。

立法院社福及衛環委員會召委陳宜民，今天邀集立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧，以及台中市議會副議長顏莉敏、黃馨慧、李中、冉齡軒等議員到台中電廠考察，包括經濟部次長曾文生、環保署副署長、台電董事長楊偉甫、台中電廠朱記民廠長等人都出席。

陳宜民表示，去年約這個時間也到台中電廠考察，這次是來關心台中電廠燃煤改成燃氣的期程，以及最近放流水「硼」超標的改善方式與進度。

江啟臣則說，減煤是世界趨勢，並舉聯合國秘書長古特瑞斯2日提出的警告：「對抗氣候變遷，亞洲必須戒除煤癮」，因台灣燃煤發電比率近4成，要求台電檢討能源政策降低燃煤發電；立委顏寬恒則要求，在兩部天然氣機組正式發電後，4部燃煤機組要除役拆除，而不是留下來備用。

台中電廠朱記民廠長簡報時，先對排放水超標表示歉意，強調正在興建的廢水處理場，預計12月就能正式啟用，屆時放流水「硼」含量就能符合標準，並說在此之前將以廠內循環方式，所有放流水將不再外排。

至於4部燃煤機組除役問題，台電表示，因台灣是孤島，能源選擇很有限，必須維持供電穩定和多元化，因此保留4部燃煤機組以備不時之需有其必要，且未來要啟用也有嚴格限制，並強調減煤已經是現在進行式，今年用煤量和2014年相比，將減少超過500萬噸。

經濟部次長曾文生並解釋，在設備改善下，即使煤用量沒減少，空污排放量也會降低，並說將4部機組留下來，可讓電廠有10部機組可調度，但平時最多就是啟用6部，讓各機組有更長時間維護、歲修，對於空氣品質其實有更實質的幫助。

立法院社福及衛環委員會今天到台中電廠考察，台中電廠朱記民廠長（左1）簡報廢水處理場施工進度與未來處理流程。（記者陳建志攝）

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