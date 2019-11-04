為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

中火放流水超標引關注 台電：廢水場12月啟用

台中電廠放流水「硼」超標引發關注，台中電廠今天表示廢水處理場12月就可完工處理廢水。（記者陳建志攝）

台中電廠放流水「硼」超標引發關注，台中電廠今天表示廢水處理場12月就可完工處理廢水。（記者陳建志攝）

2019-11-04 20:43:24

〔記者陳建志／台中報導〕立法院社福及衛環委員會今天在國民黨召委陳宜民召集下，邀集包括立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧與多位市議員一起到台中火力發電廠考察，針對放流水「硼」超標，實地了解廢水處理場施工進度與廢水處理情形，並要求4部燃煤機組在2座燃氣機組啟用後就需拆除而非備用；台電表示，廢水處理場12月底前就能啟用，在此之前放流水將不外排，至於4部機組備用，是讓電廠調度更靈活，對於降低空污反而有幫助。

立法院社福及衛環委員會召委陳宜民，今天邀集立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧，以及台中市議會副議長顏莉敏、黃馨慧、李中、冉齡軒等議員到台中電廠考察，包括經濟部次長曾文生、環保署副署長、台電董事長楊偉甫、台中電廠朱記民廠長等人都出席。

陳宜民表示，去年約這個時間也到台中電廠考察，這次是來關心台中電廠燃煤改成燃氣的期程，以及最近放流水「硼」超標的改善方式與進度。

江啟臣則說，減煤是世界趨勢，並舉聯合國秘書長古特瑞斯2日提出的警告：「對抗氣候變遷，亞洲必須戒除煤癮」，因台灣燃煤發電比率近4成，要求台電檢討能源政策降低燃煤發電；立委顏寬恒則要求，在兩部天然氣機組正式發電後，4部燃煤機組要除役拆除，而不是留下來備用。

台中電廠朱記民廠長簡報時，先對排放水超標表示歉意，強調正在興建的廢水處理場，預計12月就能正式啟用，屆時放流水「硼」含量就能符合標準，並說在此之前將以廠內循環方式，所有放流水將不再外排。

至於4部燃煤機組除役問題，台電表示，因台灣是孤島，能源選擇很有限，必須維持供電穩定和多元化，因此保留4部燃煤機組以備不時之需有其必要，且未來要啟用也有嚴格限制，並強調減煤已經是現在進行式，今年用煤量和2014年相比，將減少超過500萬噸。

經濟部次長曾文生並解釋，在設備改善下，即使煤用量沒減少，空污排放量也會降低，並說將4部機組留下來，可讓電廠有10部機組可調度，但平時最多就是啟用6部，讓各機組有更長時間維護、歲修，對於空氣品質其實有更實質的幫助。

立法院社福及衛環委員會今天到台中電廠考察，台中電廠朱記民廠長（左1）簡報廢水處理場施工進度與未來處理流程。（記者陳建志攝）

立法院社福及衛環委員會今天到台中電廠考察，台中電廠朱記民廠長（左1）簡報廢水處理場施工進度與未來處理流程。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中火裁罰今出爐 台電遭重罰6000萬再破國營事業紀錄
2019-10-28 10:56

中火裁罰今出爐 台電遭重罰6000萬再破國營事業紀錄
中火污水超標被重罰2千萬創紀錄 期限前1週全繳清
2019-05-10 15:52

中火污水超標被重罰2千萬創紀錄 期限前1週全繳清

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
中火廢水超標 水污染改善計畫期限前送抵環保局
2019-04-30 22:48

中火廢水超標 水污染改善計畫期限前送抵環保局
中火喊減產10％改善放流水 環保局：不符比例
2019-04-11 20:44

中火喊減產10％改善放流水 環保局：不符比例
朱立倫輔選顏寬恒 坐消波塊、唱聽海還寫了一封信…
2019-11-04 12:45

朱立倫輔選顏寬恒 坐消波塊、唱聽海還寫了一封信…
被顏寬恒帶去消波塊上拍MV 朱立倫看完後「神情凝重」
2019-11-03 17:15

被顏寬恒帶去消波塊上拍MV 朱立倫看完後「神情凝重」

網友回應

臺中市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播