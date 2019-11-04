台中這座橋護欄壞半年沒人修 人車恐墜橋

烏日區五光路自治橋一處護欄損壞近半年遲未修復，因出現一個大缺口，若不小心墜落後果不堪設想。（記者陳建志攝）

2019-11-04 22:15:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區五光路跨越旱溪的自治橋，2013年改建完工通車，不過其中一處護欄，約半年前不知何故損壞不見蹤影，只剩下基座，但至今過了半年卻遲未修復，因橋下高度約3、4米，民眾擔心有人不小心墜落後果將不堪設想，要求市府養護單位趕緊派人修復。

烏日區五光路跨越旱溪的自治橋，往北可通往市區、高鐵台中站，往南則可前往溪南、大里和中投公路，是烏日區銜接南北的重要橋梁，因橋梁寬度不足且太矮，過去每逢大雨就有淹水疑慮，水利署建議改建，市府在水利署補助1億多元下，2010年9月動工重建新橋，並在2013年4月通車。

不過有民眾向本報反映，自治橋在通往中山路的車道，旁邊的護欄出現一處長度約1.5公尺的缺口，且前後已經近半年卻遲遲不見修復，因僅剩約成人膝蓋高度的基座，擔心小朋友頑皮，或者騎機車、腳踏車民眾一不小心摔車，就可能從缺口墜落約3、4米深的橋下，後果不堪設想，不解為何這麼大一個洞，過了這麼長的時間，橋梁巡察人員都沒發現？

記者實地走訪，發現自治橋頭護欄確實出現一處缺口，比對橋梁設計，發現應該是橋頭一塊原本刻上「自治橋」字樣的石片不見蹤影，只剩下還可看到斷裂鋼筋的基座，民眾一不小心確實有墜落橋下的危險。

市府建設局養工處表示，並未接獲民眾反映自治橋有護欄毀損，今天接獲本報詢問派人到場察看，發現橋頭的護欄損壞，因該處缺口確實有安全疑慮，將會啟動緊急搶修，在2星期內將缺口補起來，對於這麼長的時間巡察人員都沒發現，也將會進行檢討。

烏日區五光路自治橋一處護欄損壞近半年遲未修，民眾擔心有人意外墜落。（記者陳建志攝）

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