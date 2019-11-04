為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

砂石車超載爆表找到大瑕疵想撤銷罰單 被法官打臉

砂石車超載爆表找到大瑕疵想撤銷罰單，但台中地院行政法庭法官發現，台中交通裁決所就是以50公噸來開罰，超出標準15公噸來開罰，還是乖乖繳了吧！砂石車示意圖。（資料照）

砂石車超載爆表找到大瑕疵想撤銷罰單，但台中地院行政法庭法官發現，台中交通裁決所就是以50公噸來開罰，超出標準15公噸來開罰，還是乖乖繳了吧！砂石車示意圖。（資料照）

2019-11-04 20:29:23

〔記者楊政郡／台中報導〕廖男駕駛曳引車附掛營業拖車，今年6月3日被員警攔查要求過地磅，過磅53公噸餘，超重18公噸，被裁罰4萬，廖某所屬公司以為找到大漏洞，指出該地磅最大秤量只有50公噸，怎能秤重53公噸！顯然會發生不準確後果，要求撤銷罰單，台中地院行政法庭法官發現，台中交通裁決所就是以50公噸來開罰，超出標準15公噸來開罰，還是乖乖繳了吧！

台中地院行政法庭判決書指出，廖男在今年6月3日上午8時許，駕駛所屬公司營業曳引車附掛半拖車，載運細沙沿台3線北寮往玉井方向行駛，但車速極慢且沿路闖紅燈，而遭後車民眾通報勤務中心檢舉疑似超載，被玉井分局員警攔下，帶到台南市玉井區和興地磅站進行過磅，「整車核重35公噸，經過磅53.07公噸，超載18.07公噸」，被開單告發，台中交通裁決所開罰4萬元。

不過該公司以為發現大漏洞、找到瑕疵，指出和興地磅站，度量衡器檢定合格證書上的最大秤量為50噸，罰單上開53.07噸，實際已超出地磅最大秤量50噸，即產生重量不準確的情形，聲明處分撤銷。

不過法官發現，道路交通管理處罰條例第29條之2第1項及第3項定有明文，超載處新台幣1萬元罰鍰，超載10公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰新台幣1千元；超載逾10公噸至20公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰新台幣2千元；超載逾20公噸至30公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰新台幣3千元；超載逾30公噸者，以總超載部分，每1公噸加罰新台幣5千元。未滿1公噸以1公噸計算。」。

可見台中交通裁決所是以廖某超載15公噸來裁罰，並不是以超重18公噸裁罰，而且該地磅合格儀器有效期限至今年8月，還在合法有效期限內，裁決所這樣罰並無違誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
砂石車違規還「嚴重超載」18.85公噸 警重罰14萬8千元
2019-03-20 10:08

砂石車違規還「嚴重超載」18.85公噸 警重罰14萬8千元
砂石車疑超載拒磅要罰9萬 司機棄車跑了
2018-07-10 15:45

砂石車疑超載拒磅要罰9萬 司機棄車跑了
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
超載壓垮橋 砂石車倒栽蔥墜河
2016-09-10 06:00

超載壓垮橋 砂石車倒栽蔥墜河
誇張砂石車！沿路掉碎石 綿延3公里
2016-04-20 13:57

誇張砂石車！沿路掉碎石 綿延3公里

網友回應

臺中市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播