保障外送員權益 中市府研議自治條例納管平台業者

台中市議員賴佳微建議市府訂定自治條例，管理外送平台。（記者張菁雅攝）

2019-11-04 14:46:15

〔記者張菁雅／台中報導〕因應外送平台興起，台中市將率先成立外送服務人員職業工會，並提供保險。市議員均表示肯定，但議員賴佳微指出，加入工會1個月要繳200元，有多少外送員願意加入？市府應訂定自治條例，保障外送員安全。勞工局長吳威志表示，市府會儘速研議。

台中市議會今日進行民政業務質詢，外送員安全引起關注。議員林德宇、劉士州、張家銨均要求市府強力查察，並盡速輔導外送員成立職業工會，以維護外送員權益。

賴佳微則表示，外送員為了搶快而出車禍的案例層出不窮，市府雖輔導成立工會，提供每人最高200萬元保險給付、納入勞健保，更領先全國加碼超跑險，但加入工會1個月要繳200元，1年2400元，送多少單才賺得到，如果無法強制外送員加入工會，外送員權益仍無法受到保障，台北市政府已宣布將針對食安、交通安全、消費爭議的部分，訂定外送業管理自治條例，台中市也應跟進。

不過，議員朱暖英認為，單獨為一個產業訂定自治條例，恐會亂了套，市府要想清楚，她建議市府應從控管外送平台接單量著手。議員李中則建議，應讓外送員可以選擇與平台業者是承攬關係或僱傭關係。

勞工局長吳威志表示，市府今年7月開始檢查外送平台業者，並處罰1家業者3萬元，是全國第1個開罰的縣市；上週也找了6家外送業者平台進行座談輔導，並從工會著手，除優先成立外送服務人員工會外，同時輔導6、7個相關工會，鼓勵外送員加入。

吳威志指出，至於訂定自治條例，市府會儘速研議，但其中牽涉勞動部在僱傭契約及承攬契約修法，中央如無法修法，僅能納入有指揮關係業者，無法將1萬4000名外送員全納入，目前90％外送員都是承攬關係；而承攬關係的薪水多、工作彈性，僱傭關係的資方有指揮權，勞工有保障，但薪水無法較高。

台中市議員朱暖英（左）、李中要求市府維護外送員權益。（記者張菁雅攝）

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